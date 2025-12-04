英26型巡防艦將配備「層雲LO」飛彈 射程達1000公里海域外打擊

英國新一代「26型」巡防艦，將決定配備「層雲LO」（STRATUS LO）反艦飛彈。（圖取自X@D__Mitch）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國新一代水面艦由83型、26型和31型巡防艦組成，其中已下水2艘、排水量8000噸、司職反潛作戰的「26型」巡防艦，將決定配備「層雲LO」（STRATUS LO）反艦飛彈，外界估計其射程起碼超過500公里，最大可達1000公里，可用於執行反水面艦與攻陸打擊任務，提升英國皇家海軍的遠距打擊戰力。

軍聞網站「Army recognition」報導，英國國防副大臣波拉德1日在國會答詢時指出，根據「未來進攻性水面武器」（FoSUW）計畫需求，決定運用26型巡防艦的MK41垂直發射系統（VLS），搭載MBDA集團研發的匿蹤「層雲LO」飛彈，代表英國加入法、義兩國的開發計畫。

報導指出，這一計畫目的在利用新型多用途飛彈一舉取代魚叉、飛魚和暴風影等飛彈。「層雲」計畫原名為「未來巡弋／反艦武器」（FC/ASW），目前已推出著重「低可觀測性」的次音速版「層雲LO」，由渦輪引擎驅動，透過簡潔彈體外型和大量匿蹤塗料，最大限度降低其雷達截面。由於設計在實現超遠程打擊，外界估計射程在500公里以上，甚至能達到1000公里；該飛彈除了能從MK41垂直發射，也能掛載於各式戰機，未來將擔負新一代反水面艦作戰任務，同時也可用於遠距對地目標打擊任務，可望兼顧作戰效能、降低後勤負擔。

另一款是超音速、具備迅速打擊能力的「層雲RS」（STRATUS RS）飛彈。預計兩者都將發展空射與艦用版，滿足不同載臺的部署與作戰需求。

報導說，目前英國海軍已訂購8艘26型巡防艦，每艘都配備24個Mk41垂直發射系統 （VLS） 單元，選擇「層雲LO」能與MK41系統相容，避免額外改裝。「26型」巡防艦的戰力完整，雖在成本與任務定位考量下，未裝備偵蒐能力強大的相位陣列雷達，而是採用旋轉式3D雷達進行防空作戰，但可搭載48枚防空飛彈、24枚反艦、對地飛彈或反潛火箭，另也配備完整的水下聲納系統，可遂行反潛作戰。

英26型巡防艦採用「層雲LO」飛彈，射程達500至1000公里。（圖取自MBDA）

