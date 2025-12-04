北韓Su-25掛載神秘新彈！外型激似「金牛座」疑獲俄羅斯技術加持

北韓官媒發布金正恩視察空軍照片，背景中的Su-25攻擊機掛載了一枚外型方正的新型飛彈（紅圈處），外觀酷似西方的「金牛座」巡弋飛彈。（圖翻攝自KCNA畫面）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓空軍雖然機隊老舊，但近期似乎獲得了令外界警惕的新戰力。北韓官媒《朝中社》（KCNA）發布金正恩視察空軍的照片中，被發現一架蘇聯時期的Su-25 攻擊機翼下，掛載了一枚外型方正的神祕飛彈。軍事專家分析，這款武器在外觀上極度神似德國與瑞典研發的「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈，若具備實戰能力，將大幅延伸北韓空軍的打擊範圍。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，這些照片是金正恩出席北韓空軍建軍80週年慶祝活動時所攝。畫面顯示，這枚飛彈採用具備匿蹤特徵的矩形彈體設計，彈鼻處設有類似光學感測器的圓形窗口。

分析指出，其外型特徵與西方先進巡弋飛彈高度雷同，包括英法的「暴風影」（Storm Shadow）、美國Anduril公司的「梭魚」（Barracuda），特別是南韓空軍現役的「金牛座」KEPD-350飛彈。這種設計通常意味著飛彈配備渦輪噴射引擎，具備長程飛行能力，並能攜帶大型彈頭打擊堅固目標。

請繼續往下閱讀...

這款新武器若投入服役，將徹底改變北韓老舊戰機的戰術價值。Su-25原本設計用於低空、近距離支援地面部隊，需冒險進入敵方防空火網。若整合了長程巡弋飛彈，Su-25將具備「防區外打擊」（stand-off）能力，能在美國與南韓防空系統的射程外發動攻擊，威脅南韓關鍵設施。

值得注意的是，南韓空軍F-15K戰機配備的「金牛座」飛彈射程約500公里，專門用於精準打擊北韓的地下碉堡與指揮中心。北韓此次展示類似武器，較勁意味濃厚。

疑俄國Kh-59飛彈技術轉移

外界普遍懷疑這款飛彈的技術來源。報導指出，隨著俄羅斯與北韓軍事合作日益緊密，這枚飛彈在外型上也與俄製Kh-59 Mk2巡弋飛彈有相似之處。西方情報機構多次警告，莫斯科可能向平壤提供先進軍事技術，以換取北韓派兵或提供彈藥支援烏克蘭戰場。

這場活動中，金正恩的女兒金主愛（Kim Ju Ae，譯音）也陪同出席。現場除了Su-25，還展示了MiG-29戰機與各式無人機。針對北韓展示的新武器，負責研發「金牛座」的瑞典紳寶集團（Saab）拒絕評論外國軍事能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法