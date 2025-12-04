【影】驚險！美空軍「雷鳥」F-16戰機加州墜毀 飛行員彈射逃生

美國空軍「雷鳥」特技飛行小組一架 F-16C 戰機3日在加州訓練時墜毀，所幸飛行員成功彈射生還。圖為雷鳥小組同型戰機飛行資料照。（圖取自美國太空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍最負盛名的「雷鳥」特技飛行小組（USAF Thunderbirds）傳出重大飛安事故。一架 F-16C「戰隼」戰機於週三（3日）上午在加州沙漠地區執行訓練任務時墜毀，所幸飛行員及時彈射逃生，目前狀況穩定。這是該菁英部隊近年來少見的嚴重事故，軍方已展開調查。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，這起事故發生在當地時間3日上午10時45分左右。當時雷鳥小組的6架戰機正在加州死亡谷（Death Valley）南方的特羅納機場（Trona Airport）附近空域進行例行訓練。然而，訓練結束後僅有5架戰機返回內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis AFB），另一架則不幸墜毀。

社群媒體上流傳的影片顯示，戰機在撞擊地面前一刻，飛行員成功啟動彈射座椅逃生。隨後飛機重重摔落在沙漠地面，瞬間炸出一團巨大的橘紅色火球，濃黑煙霧直竄天際。

BREAKING ??#ChinaLake / #California



New video of the USAF Thunderbirds crash near China Lake, CA earlier today. Pilot has been transported to a local hospital in Ridgecrest pic.twitter.com/mPrki0WVbP — OC Scanner ?? ?? （@OC_Scanner） December 3, 2025

雷鳥小組隨後在官方聲明中證實了這項消息：「一名雷鳥飛行員在加州受控空域進行訓練任務時，從 F-16C 戰機中安全彈射。」聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）消防局表示，救援人員迅速抵達現場，確認飛行員雖受傷但意識清醒，隨即被送往鄰近的里奇克萊斯特（Ridgecrest）醫院接受治療，並無生命危險。由於墜機地點位於人煙稀少的沙漠，地面並無人員傷亡或設施受損。

菁英部隊高風險 曾發生致命事故

「雷鳥」小組成立於1953年，是全球最頂尖的空中特技表演隊之一，以緊密的鑽石隊形與高難度飛行動作聞名。儘管飛行員皆為空軍一時之選，但高強度的特技飛行仍伴隨極高風險。該小組上一次發生致命事故是在2018年4月，當時第4號機飛行員德爾巴格諾少校（Maj. Stephen Del Bagno）在內華達州訓練時不幸墜機殉職。此次事故的具體原因，仍待軍方進一步調查釐清。

這架F-16C戰機在南加州墜毀，機身燒得焦黑。（圖翻攝自影片）

