彈藥無限還超省錢 日本艦載「100kW雷射武器」專剋無人機蜂群

日本海上自衛隊試驗艦「飛鳥號」（JS Asuka）已安裝新型100kW級雷射武器系統（圖中白色圓頂裝置），準備出海進行攔截無人機的實彈測試。（圖擷取自AGC影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對無人機蜂群與不對稱作戰威脅日益升高，日本在導能武器領域取得重大進展。據軍事媒體《Defence Blog》報導，日本海上自衛隊（JMSDF）已在其試驗艦「飛鳥號」（Asuka）上安裝了一套輸出功率達100kW（千瓦）級的高能雷射武器系統，準備展開海上實測，主要目標鎖定攔截無人機與迫擊砲彈。

報導指出，這套新安裝的雷射系統由日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）研發，是該單位電子戰整合辦公室歷經十多年研發的成果。ATLA官員在技術簡報中證實，該系統今年稍早已在地面測試中，成功擊落迫擊砲彈與無人機（UAVs）。這些成功的數據為將武器安裝至海軍平台、在實際操作環境下進行評估，奠立了基礎。

請繼續往下閱讀...

這套雷射武器採用模組化設計，相關設備被封裝在兩個40呎的貨櫃模組中，內容包含光纖雷射陣列、光束控制光學元件、電力系統與冷卻設施。根據ATLA說明，該系統融合了10具國產的10kW光纖雷射，能產生超過100kW的合成光束，具備強大的熱破壞力。

ATLA特別強調雷射武器在現代戰爭中的戰術優勢：具備「無限的彈藥深度」（unlimited magazine depth）。只要船艦供電無虞，系統就能持續接戰，不會有彈藥耗盡的問題。官員指出，與傳統攔截飛彈動輒數百萬美元相比，雷射武器的「單發射擊成本」極低，ATLA甚至將其形容為僅相當於消耗電力的價格。這種特性使其成為反制大量、低成本無人機蜂群或迫擊砲威脅的理想選擇。

本次在「飛鳥號」上進行的海上測試，重點在於驗證雷射系統在真實海象環境下，偵測、追蹤並摧毀飛行目標的能力。從造船廠釋出的影像可見，船艦後甲板已安裝了圓頂狀的光束定向器，該裝置連結了熱成像儀、快速轉向反射鏡與精密追蹤感測器，確保雷射能持續聚焦於快速移動的威脅上。

日本早於十多年前便開始研發化學雷射，但後來轉向具備可擴充性、安全性與操作效率的光纖雷射系統。根據ATLA的路徑圖，日本計畫在2026年進一步測試攔截飛行中的拋射體，長期目標則是將測試範圍擴大至飛彈防禦任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法