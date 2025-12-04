美軍AH-1Z直升機加勒比海射擊「響尾蛇」飛彈 罕見支援反毒任務

隸屬於美軍第22陸戰遠征支隊的一架 AH-1Z「蝰蛇」攻擊直升機，11月25日在加勒比海執行「南方之矛」行動期間，發射一枚 AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈，演練應對空中目標。（圖取自美國南方司令部X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國南方司令部（USSOUTHCOM）證實，美國陸戰隊一架 AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機，11月25日在加勒比海域執行代號「南方之矛」（Operation Southern Spear）的反毒任務期間，進行了 AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈的實彈射擊演習。這項演訓顯示美軍正運用高階航空資產，支援區域內的跨部會反毒行動。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，這架隸屬於第22陸戰遠征支隊（22nd MEU）的 AH-1Z 攻擊直升機，在演習中對模擬目標發射了 AIM-9 飛彈。AH-1Z 傳統上多用於密接空中支援與反裝甲任務，此次掛載並發射主要用於空戰的紅外線導引飛彈，反映了戰術上的演進。

報導指出，將 AIM-9 整合至 AH-1Z 平台，使旋翼機能夠交戰包括敵對無人機、低飛飛機或快速移動的非傳統平台等空中威脅。這種配置讓陸戰隊在複雜的沿海環境中，具備更多元的應對能力。

A @USMC AH-1Z Viper helicopter with @22nd_MEU launches an AIM-9 Sidewinder missile at a simulated target during an exercise while underway in the Caribbean Sea, Nov. 25, 2025. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of #OpSouthernSpear.@SecWar | @DeptofWar pic.twitter.com/7TobbIRT9b — U.S. Southern Command （@Southcom） December 3, 2025

此次演習是「南方之矛」行動的計畫環節，該行動旨在識別並阻斷區域內的非法販毒網絡。雖然官方未透露具體的攔截數據，但部署 AH-1Z 這類高階航空資產，顯示美方關注跨國犯罪組織透過加勒比海走廊運作的手法「日益精密」。

五角大廈知情人士指出，將陸戰隊遠征支隊的航空戰力納入南方司令部的運作架構，是國防部擴大支援國土安全部與緝毒局（DEA）的一環。在此情境下使用 AH-1Z，能對抗拒攔檢或涉嫌運送毒品的船隻做出快速反應，並在傳統上由犯罪組織利用的航線上建立空中優勢。

第22陸戰遠征支隊目前隨海軍兩棲待命支隊部署，配備完整的航空戰鬥元件，包括 UH-1Y「毒液」（Venom）通用直升機與 MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機。此次部署強化了常規作戰部隊與聯合特遣部隊在傳統執法區域的整合運作。

