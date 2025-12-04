廖建興中將接任全動署長 徐斯儉提打造這三個「能」是目標

國防部軍政副部長徐斯儉（左）主持全民防衛動員署署長廖建興中將（右）任職布達典禮。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍八軍團指揮官廖建興中將接任國防部全動署署長，昨天舉行任職布達典禮，主持典禮的是新任國防部軍政副部長徐斯儉。徐斯儉期勉全體官兵在新任署長廖建興中將的領導下，持續發揮「全民防衛戰力綜合協調整合」的角色，完善後備動員機制，打造「平時能防、災時能援、戰時能戰」韌性，提升全民防衛動員總體戰力。

徐斯儉致詞時表示，廖署長學經歷完整，先後完成國防大學陸軍指參學院及戰爭學院等深造教育，並取得淡江大學國際事務與戰略碩士學位，曾歷任東引地區指揮部及馬祖防衛指揮部指揮官及國防部政務辦公室主任等要職，此次由陸軍第八軍團指揮官調任現職，相信廖署長能以豐富的職務經驗及專業軍事素養，在既有良好基礎上，繼續推動全民防衛動員準備事務。

他指出，近年中共對臺以多重手段進行複合式侵擾，對國家安全造成嚴峻威脅，唯有強化軍民整合機制，落實人力、物力動員準備計畫整備，以利戰時有效運用民間人力、物資及裝備，另透過動員資訊整合系統，結合中央與地方動員資訊與資源，以建構全民總力共同資源圖臺，提升軍民合作效能，有效提升整體防衛韌性。

徐斯儉表示，全動署今年度配合漢光演習，結合過去的「民安、萬安演習」及「關鍵基礎設施防護演習」轉型為「城鎮韌性演習」，除了檢視政府、軍隊及公民團體之間的協作成效，更驗證了全民總力支援軍事作戰與災害防救的效能，提高社會全體面對緊急情況的應變能力；此外，全動署亦推出新版「全民國防手冊」，進行家戶普發作業，提供民眾危機應變資訊，有效提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性。

