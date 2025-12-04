路透獨家：中國百艦齊發！最大規模海上部署 範圍橫跨黃海至南海

據《路透》獨家報導，中國近期在東亞海域集結逾百艘艦艇，進行史上最大規模的海上武力展示，以此回應美日台的軍事與外交動作。圖為中國海軍軍艦在海上演習的資料照。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕東亞海域近期出現異常軍事動態。據《路透》4日發布的獨家報導，中國近期在東亞海域部署了數量龐大的海軍艦艇與海警船，高峰期一度超過100艘，目前仍有約90艘在區域內活動。知情人士形容，這是北京當局「迄今最大規模的海上武力展示」，外界視此舉為針對近期日本挺台言論及台灣增加國防預算的回應。

根據《路透》審閱的情報報告與4名區域安全官員說法，中國船艦的集結範圍極廣，從黃海南部一路延伸至東海、南海，甚至深入西太平洋。官員指出，這次行動規模已超越去年12月曾引發台灣提高戒備等級的大規模海上部署。

報導提到，台灣國安局長蔡明彥3日證實，中國目前正處於年度軍演的高峰期。他透露，截至3日上午，中國在西太平洋有4個海軍編隊正在活動，台灣軍方正密切監控。蔡明彥強調：「我們必須盡可能廣泛地預判敵情，並持續密切關注相關活動的任何變化。」

不滿日本首相挺台言論 解放軍演練「區域拒止」

知情官員透露，北京此波異常調度始於11月14日之後，當時中方曾召見日本大使，抗議日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）的挺台言論。高市早苗上月曾表示，若中國攻擊實行民主統治的台灣，可能會觸發東京的「軍事回應」。此外，台灣總統賴清德上月宣布增加400億美元（約新台幣1.3兆元）國防預算以因應中國威脅，也讓北京感到不滿。

報導指出，這波部署不僅是展示軍事存在。一名官員透露，區域內的部分中國軍機與艦艇，甚至執行了針對外國船隻的「模擬攻擊」演練。同時，解放軍也操演了「區域拒止」（access-denial）行動，旨在衝突發生時阻止外部勢力（如美軍）向該區域輸送增援部隊。

該名官員警告：「這已遠遠超出中國國防需求，並為各方帶來風險。」他認為北京正透過這種「前所未有」的部署來測試區域首府的反應。雖然另外兩名消息人士認為目前僅屬例行演習，風險尚在可控範圍，且情報顯示台灣周邊的中國船艦數量並未顯著激增，但局勢仍顯緊繃。

針對中國軍事動態，台灣總統府發言人郭雅慧發布聲明表示，台灣對於台海及周邊區域的安全情勢有「完整且即時的掌握」，可確保國家安全無虞。她強調，台灣將持續與國際夥伴緊密合作，以嚇阻任何威脅區域穩定的單邊行為。

