阿根廷首批6架F-16AM戰機將成軍 全隊24架兩年內交畢

阿根廷空軍日前自丹麥駕駛首批6架F-16AM戰機起飛，準備飛返國門成軍服役，這也是該國睽違十年重返超音速時代。（阿根廷國防部X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕為更新空軍戰力，南美國家阿根廷在去（2024）年四月獲美同意，收購前丹麥空軍的24架F-16AM/BM戰機，並在今（2025）年初接收首架訓練雙座機；近期，該國國防部長證實首批6架整新機已在返國途中，未來將全面汰換現有的A-4AR攻擊機，並在未來3年內換裝完畢，重返超音速時代。

阿根廷國防部上（11）月底證實，其向丹麥採購的24架F-16AM/BM戰機，首批6架將於本月返國，採跨洋飛行方式前往該國中部的里奧誇爾託空軍基地（Rio Cuarto air base），並在該地成軍；該國國防部長佩特里（Luis Petri）表示，這6架戰機將經停西班牙後才會飛返阿根廷，預計本周抵達。

請繼續往下閱讀...

根據規劃，這6架F-16AM戰機將經停西班牙的札拉哥沙（Zaragoza）機場，之後才會飛越大西洋，抵達該國中部的里奧誇爾託空軍基地，正式成軍服役。（阿根廷國防部長佩特里X帳號）

阿根廷是在去（2024）年4月與丹麥達成協議，以3億美元價格收購前丹麥空軍的24架F-16AM/BM戰機；今年2月，該國首度展出的雙座型機，則是空軍飛官換裝的訓練用機，並不算在其籌獲的24架同型機之中。

航空媒體《Aviation Week》2日報導則指出，F-16戰機的到來將使阿根廷空軍得以汰換現有僅存的A-4AR「天鷹」（Skyhawk）亞音速攻擊機，大幅提升戰力。

阿根廷空軍駕駛F-16AM戰機的第一人稱視角。（阿根廷國防部X帳號）

此外，阿根廷空軍的F-16機隊還將配備去（2024）年獲美出售的空對空、空對地彈藥，包含36枚AIM-120C-8（又稱AIM-120D）「先進中程空對空飛彈」、102枚五百磅的Mk82通用炸彈，進一步提升整體打擊能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法