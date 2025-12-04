海軍701反潛作戰隊長被爆剛上任就率隊喝花酒 遭記過二次調職處分

海軍反潛航空指揮部所屬的701反潛作戰隊長，被爆剛上任就率隊喝花酒，立即遭到調職記過處分。圖為海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空作戰隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍為強化反潛戰力，已將上校編階層級的反潛航空大隊升格為少將編階的反潛航空指揮部，旗下有多個反潛直升機作戰隊，但根據《鏡報》新聞網今天報導指出，甫在今年11月才上任的701作戰隊馬姓上校隊長，竟在上任不久，就趁去花蓮單位視導部隊的時機，帶同所屬幕僚去有女陪侍的酒店消費，還拍下酒店女子照片，並在事後向同僚炫耀。

海軍司令部今天下午指出，針對違失人員，依規定分別調整職務或暫停飛行任務派遣，並核予適懲。

《鏡報》新聞網今天報導表示，海軍日前發布懲處結果，馬姓作戰隊隊長記過二次，調任為司令部諮議官，而701作戰隊隊長一職由現任副隊長代理；與馬姓作戰隊隊長一同前往酒店的士官督導長與偵潛官均記過乙次。

海軍反潛航空大隊目前擁有17架S-70C（M1/2）型反潛直升機，以及9架500MD/ASW輕型反潛直升機，大隊下設701及701兩個作戰隊丶703訓練隊，以及修護補給隊丶基地勤務隊丶海上任務支援中心單位。

根據國防部送達立院的明（2026）年度五年兵力整建計畫指出，國軍部隊陸續進行編組調整，除空軍七聯隊升格、海軍陸戰隊部隊轉型外，還將針對已升格的海軍反潛航空指揮部提升為「聯兵旅級」單位。

