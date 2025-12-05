美加經濟鬧翻安全還得認命 美售加840億數千枚炸彈

圖為A-10攻擊機掛載大量GBU-39小直徑炸彈。（圖取自DVDIS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕加拿大舉國反抗美國總統加徵的全球關稅，兩國關係因此緊張，加拿大並加速轉向融入歐洲。不過，美洲的本土防禦，仍依靠美加兩國共同維持，對此美國防安全合作局（DSCA）昨日公告，國務院已批准軍售加拿大高達26.8億美元（約新台幣840億）、將近9千枚的各式炸彈及精準導引套件。

根據DSCA公告，加拿大申請的採購清單包括850枚練習炸彈、220枚2000磅通用炸彈、3414枚500通用炸彈、3208枚GBU-39第一代小直徑炸彈、2104枚GBU-53第二代小直徑炸彈，以及多達8996套的聯合直接攻擊彈藥（JDAM）套件和140枚2000磅穿甲彈頭。以上軍售包括裝備相關引信及雷射導引套件，以及維修、後勤和技術等服務。

DSCA指出，這是為了提升加拿大自身以及與美軍共同防禦美洲的能力，並確保與美軍的互通性。

DSCA強調，加拿大是維護政治穩定和經濟發展的重要力量，也是全球軍事、維和及人道行動的貢獻者。此次軍售有助於提升北約盟國的軍事能力，從而支持美國的對外政策和國家安全目標。

