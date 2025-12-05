瞄準忠誠僚機訂單！諾格「魔爪」亮相 強調「可消耗」戰力

諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）正式揭曉代號「魔爪專案」（Project Talon）的新型自主戰鬥無人機。該機型主打低成本與快速量產能力，旨在爭取美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的後續訂單。（圖：Northrop Grumman）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在未來的無人機軍備競賽中扳回一城，美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，下稱諾格）近日在加州莫哈韋（Mojave）正式公開代號為「魔爪專案」（Project Talon）的新型自主戰鬥無人機。這款無人機針對美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的需求量身打造，主打大幅降低成本與縮短製造時間，意圖解決先前因價格過高而競標失利的痛點。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，諾格航空系統部門總裁瓊斯（Tom Jones）在發布會上坦言，公司在空軍第一輪CCA競標中提出的設計雖在技術性能上獲得高分，但因價格與可負擔性評分較低而未能得標。因此，「魔爪專案」的核心目標就是修正這些問題。

請繼續往下閱讀...

瓊斯指出，新機型的目標是在保留原設計性能的前提下，實現更快速、更低價的生產。諾格估計，相較於第一輪競標的提案，「魔爪」無人機的重量減輕了約454公斤，零件數量減少了50%，建造時間也縮短了30%。這是透過與旗下子公司「縮尺複合材料」（Scaled Composites）的聯合工程團隊，採用全複合材料結構並優化設計流程所達成的成果。

瓊斯強調，協同作戰飛機的核心概念在於「可負擔的數量」（affordable mass）。他解釋，由於這類無人機將被投入消耗戰中，戰損在所難免，因此不僅造價要低，還必須具備快速量產補充的能力。從專案啟動到首架飛機完成起落架支撐測試（weight on wheels），諾格團隊僅花費了15個月，預計首飛將在專案啟動兩年內（約明年秋季）進行。

為洛克希德．馬丁「臭鼬工廠」所公布的「費克提斯」（Vectis）匿蹤「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）概念圖。（圖：Lockheed Martin Skunk Works）

儘管諾格高層未明確承諾將以「魔爪」參與空軍CCA計畫的第二輪競標，但也未排除此可能性，並透露已有美軍其他軍種及國際客戶對此機型表達興趣。此前，航空界盛傳諾格正在開發代號為「蓮花專案」（Project Lotus）的神秘機型，瓊斯證實「魔爪」即為該項目的正式成果。

CCA第二輪競標將至 各大廠磨刀霍霍

美國空軍預計在2026財年初頒發CCA第二輪的「概念精進合約」，各家防務大廠已展開激烈競爭。除了諾格的「魔爪」，洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）著名的「臭鼬工廠」也於9月宣布正在打造代號「費克提斯」（Vectis）的匿蹤戰鬥無人機原型；通用原子（General Atomics）則力推由國防高等研究計劃署（DARPA）資助開發的「Longshot」無人機；Shield AI也推出了X-BAT概念機，競逐未來空戰的無人僚機大餅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法