亞洲水下軍備競賽開打！美准韓造核潛艦 日本「震驚」恐跟進

〔編譯陳成良／綜合報導〕亞洲安全局勢迎來重大轉折。隨著美國總統川普正式背書，南韓發展核動力潛艦的計畫正加速推進，此舉打破了美國數十年來反對盟友擁有此類敏感技術的立場。據《路透》5日報導，這項決定不僅將重塑亞洲安全版圖，更可能引發區域內的「水下軍備競賽」，令原本自認在美日同盟中地位優先的日本政府感到「震驚」。

報導指出，南韓長期以來尋求加入擁有核潛艦的菁英俱樂部，以反制北韓日益增強的水下威脅。川普的批准消除了最大障礙，允許南韓根據雙邊核協議取得關鍵的核燃料。

南韓總統李在明3日將此協議形容為與川普會晤的「重大成就」，強調這將提升南韓的安全靈活性與國防自主。儘管首爾反覆重申不會研發核子武器，僅尋求核動力推進系統，但此舉無疑大幅提升了其軍事投射能力。

美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）近期在首爾表示，他預期南韓的核潛艦將在區域嚇阻中扮演未來角色。分析指出，南韓的野心與美國「抗衡中國軍事影響力」的目標一致。白宮官員透露，美方支持南韓的野心，以增加責任分擔並嚇阻對同盟的威脅。

日本自認地位優先 對美決策感到錯愕

然而，這項進展讓東京當局措手不及。據知情人士透露，日本政府對於川普支持首爾的計畫感到「震驚」，因為日方原以為若美國要在該區域支持此類野心，日本理應排在南韓前面。南韓國會議員兼國防專家柳勇元分析，由於核潛艦比柴電潛艦更快且能潛航更久，首爾的斬獲可能迫使日本重新思考其立場。

一名東京海軍專家指出，日本現有的柴電潛艦雖適合淺水作戰，但核潛艦能將行動範圍延伸至太平洋深處，甚至為未來的「第二擊能力」鋪路。日本防衛大臣小泉進次郎近期也鬆口表示，轉向核動力推進是一個選項。

在技術層面，南韓已做好準備。南韓國防部長安圭伯向國會表示，核反應爐的組裝已處於「關鍵階段」，估計南韓可在10年內建造出首艘艦艇，未來需求至少為4艘5000噸級的核潛艦。前副外長崔鍾建形容：「列車已經啟動，門已打開，我們正在路上。」

對此，北韓官媒警告首爾的計畫將引發「核骨牌」（nuclear domino）效應。平壤當局宣稱也在發展同類能力，外界懷疑其背後可能有俄羅斯的技術援助。華府智庫「北緯38度」（38 North）警告，中國目前對此反應冷淡，但情況可能迅速改變，區域內的軍備競賽已不可避免。

