川普點頭了！五角大廈宣布AUKUS核潛艦計畫「全速前進」

圖為澳洲海軍現役的「柯林斯級」（Collins-class）柴電潛艦編隊，未來將逐步由美製維吉尼亞級核潛艦取代。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕經過長達五個月的政策審查，由美國前總統拜登簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦協議，正式獲得川普政府背書。美國五角大廈5日證實，經評估後認定該協議完全符合總統川普的「美國優先」（America First）議程，將依計畫協助澳洲在未來15年內取得至少3艘美製「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦，以強化印太區域嚇阻中國的戰力。

據《法新社》報導，川普政府今年稍早宣布對2021年簽署的AUKUS協議展開審查，引發盟友對美國承諾可能生變的擔憂。然而，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）4日在聲明中明確表示，審查結果支持該協議，並強調：「這與川普總統關於AUKUS應『全速前進』（full steam ahead）的指導方針一致，審查也確認了將AUKUS置於最強大基礎上的機會。」

請繼續往下閱讀...

這項決定意味著坎培拉當局將能如期獲得尖端水下戰力。美國聯邦眾議院海權小組委員會首席民主黨議員康特尼（Joe Courtney）指出，審查的完成確保了該協議框架符合美國國家安全利益，「值得注意的是，2021年的AUKUS協議如今已歷經三個國家（美、英、澳）的政權更迭，依然屹立不搖。」

2032年起交艦 戰略鎖定中國擴張

AUKUS協議的核心目標是武裝澳洲，使其擁有一支由美國技術支援的先進潛艦艦隊，並深化高科技作戰合作。報導指出，這批預計於2032年開始交付的潛艦，是澳洲提升在太平洋地區長程打擊能力的關鍵戰略，其針對目標非常明確，即因應中國在該區域日益擴張的軍事威脅。

這筆交易規模龐大，預計在未來30年內將花費澳洲高達2350億美元（約新台幣7.6兆元），內容除了採購美製潛艦，還包括技術轉移，讓澳洲未來具備自行建造核潛艦的能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法