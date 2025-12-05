（圖多）機步333旅「龍泉營區」今落成啟用 新營區原來長這樣

333旅龍泉營區5日落成啟用。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍機步333旅今日舉行興安專案「龍泉營區」落成啟用典禮，由陸軍第八軍團政戰主任張景泰少將主持，地方貴賓及民間仕紳到場共襄盛舉，當他們見證全新營舍正式啟用及內部新穎環境時，也都驚呼肯定。新營舍的啟用，除提供官兵更溫馨、舒適的生活環境，也象徵國軍在部隊設施改善與官兵照顧上，再向前邁進。

典禮今天於龍泉營區舉行，由祥獅獻瑞與戰鼓隊表演揭開序幕。隨後，由張景泰主任和與會貴賓共同剪綵，與官兵同仁一同見證營舍啟用的重要時刻。典禮後，在333旅旅長萬先坤少將陪同下，來賓參觀嶄新的兵舍，由幹部專人導覽，介紹各項生活與訓練設施。

機步333旅今日舉行興安專案「龍泉營區」落成啟用典禮，由祥獅獻瑞表演揭開序幕。（圖：軍聞社提供）

龍泉營區空間寬敞，重視生活與訓練機能。（圖：軍聞社提供）

根據軍聞社報導指出，張景泰在致詞時表示，戰力的提升不僅依靠訓練，更源自於對官兵生活的良好照顧。龍泉營區的落成，不僅象徵國軍在部隊設施與官兵照顧又邁出了重要的一步，也是333旅砲兵營嶄新的里程碑。他指出，優質的生活環境不僅能提升官兵士氣，也有助吸引更多有志青年投入軍旅、共同守護家園。

生活大樓後方設有籃球場，讓官兵在訓練之餘，也能運動調劑身心。（圖：軍聞社提供）

他表示，營區啟用後，可提供砲兵營與工兵連充足的訓練空間與完善設施，相信在萬旅長的領導下，333旅將持續傳承優良傳統，戮力各項戰備訓練，提升部隊整體戰力。

龍泉營區空間設計強調寬敞與順暢動線，並重視安全性、採光與生活機能，讓官兵在戰備訓練之餘，也能擁有溫暖、舒適的生活環境，提升訓練能量與身心調適，進而迎接各項任務與挑戰。

官兵寢室採光良好，環境舒適，給予官兵溫暖舒適的感受。（圖：軍聞社提供）

營舍規劃健身房等各式休閒、訓練空間，提供官兵更多元的休閒選項。（圖：軍聞社提供）

