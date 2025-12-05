彰化155公厘榴彈擊中民宅 因這原因沒爆開！ 國軍：天佑台灣

這是昨天誤擊民宅的155榴彈，如果爆裂開來，傷亡非常慘重。（民眾提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕陸軍4日在彰化縣溪州鄉進行實彈射擊演練時，一枚155公厘榴彈失控，偏離預定目標，飛向溪州鄉大庄村，造成3戶民宅遮雨棚、鋁門、樹木及磚牆受損，幸無人受傷。事件過後，今天村民仍餘悸猶存，因為早年砲彈頻傳失準，造成傷亡，如今已有30多年沒有砲彈直接打到民宅，而更幸運的是，這顆重逾40公斤的砲彈，著地後沒有爆裂開來，否則傷亡會很慘烈。

國軍用「天佑台灣」來形容昨天的意外！155公厘榴彈的殺傷力非常驚人，其衝擊波和高速破片，在10米內有絕對致死半徑，衝擊波和破片能撕碎人體器官；10米至20米可造成內臟重傷、骨折；破片會飛散到20米外，能造成致命外傷。昨天彈著點旁邊有3間民宅，案發時有多人在屋內或戶外，能躲過砲彈的誤擊，算是命撿回來了。

昨天軍方事後緊急尋獲砲彈，有人說「天佑台灣」，因為砲彈並沒有爆裂開來，地方居民揣測，可能砲彈不僅彈著點有誤，連擊發裝置都出現問題，好在擊發裝置故障，成為「未爆彈」，否則將成為極為慘重的軍事意外。

溪州鄉大庄村長陳元振說，這起事件確實造成村民的陰影，畢竟已經30年沒有發現砲彈擊中民宅的事件了，30年以前打二戰時期的「75山砲」三不五時發生擊中民宅，甚至村民的意外，近年國軍加強防衛力量，改用口徑更大，殺傷力更強的105砲和155砲，濁水溪實彈射擊更頻繁。砲彈經常飛過村子上空，他希望國軍在加強戰備之餘，也應該給村民一個安全的環境。

陸軍教準部表示，事件發生後即由專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清事故發生原因。在事故發生原因沒確定前彰化縣境內不進行155公厘榴彈砲的實彈射擊。

