黎巴嫩換新一代中型戰術輪車更抗炸 美准售28億放大版JLTV

圖為4X4底盤2.5噸級M1078A2中型戰術車輛。（圖取自Oshkosh）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國安全合作局（DSCA）昨日公告，美國國務院已批准向黎巴嫩軍售價值9050萬美元（約新台幣28.3億）的M1085A2和M1078A2中型戰術車輛，兩型皆由聯合輕型戰術車（JLTV）的研發製造商奧什科什（Oshkosh）生產，外型就像放大版JLTV，新世代的中型戰術車輛不僅更能抗擊地雷衝擊，防護力也更高，車組成員甚至能在車頭安裝機槍砲塔，使後勤車輛符合戰場不分前後的現代作戰環境變化。

DSCA公告，黎巴嫩申請購買6X6底盤5噸級的M1085A2中型戰術車輛，以及4X4底盤2.5噸級M1078A2中型戰術車輛，以及相關零備件、技術和訓練等服務。

DSCA指出，此次軍售使黎巴嫩可提升應對威脅能力並隨時採取反恐措施。高機動性的中型戰術車輛將促進美黎兩國之間進行更多軍事戰術和作戰訓練。

雖然這些後勤裝備並不如尖端武器顯眼，但Oshkosh的研發的新世代戰術車輛可謂是改寫了美軍戰術車輛的結構。該公司成功開發JLTV後，便根據新的戰場設計理念重新設計中型車輛，並被納入美國陸軍的中型戰術輪車家族（FMTV）計畫中。

原本的美軍悍馬軍車由於設計之初並未服務戰場前線，而是通用運輸功能，此理念在碰上中東的藏匿在各處的土製爆裂物、RPG和恐怖分子的前後線模糊化環境後瞬間瓦解。美軍因此積極開發新世代戰術車輛，防地雷反伏擊車（MRAP）順應而生，但缺點是過重且高大，JLTV的任務便是要在維持MRAP抗炸性能的同時，大幅減重成為輕型車輛。

而開發出JLTV全新底盤的Oshkosh，便連帶以全新的設計理念設計設計中型戰術車輛，運用先前MRAP的部分技術特點，設計出的FMTV，也同樣與JLTV一舉取代過去在前後線分明前提下使用的各式中型卡車。不僅能依威脅等級，安裝不同的裝甲套件，增強對於中小口徑槍彈和砲彈破片的防禦力，而A2的底盤抗炸結構也直接整合在車廂上，不論裝甲套件等級，抗炸性能都相當優異。

