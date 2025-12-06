小直徑炸彈超夯 威力雖小但能載更多 美同意韓增購千枚炸彈

GBU-39小直徑炸彈利用彈翼滑翔，最大射程可達110公里。（圖：美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近年來不僅改裝傳統通用炸彈為精準導引炸彈風氣盛行，這股趨勢也蔓延到小直徑炸彈，雖然威力比起傳統通用炸彈小的多，但由於體積減少，戰機攜帶量也因此增多，同時精準導引也解決威力不足的問題。美國國防安全合作局（DSCA）昨日公告，國務院已批准軍售韓國超過一千枚的小直徑炸彈，總價值僅1億1180萬美元（約新台幣34.98億），性價比相當高。

根據DSCA公告，這次公告的軍售，是因應韓國決定增購624枚GBU-39小直徑炸彈，使軍購金額達到了通知國會的門檻。最初的軍售為387枚GBU-39小直徑炸彈，純粹成本價值1880萬美元。韓國除了增購炸彈，軍售亦包含飛機零附件、炸藥引信、推進劑、及其他彈藥零件，還有維修、後勤、技術等支援服務等。

由於韓國軍隊本就有同款炸彈，因此此次軍購能非常容易吸收進部隊。DSCA強調，該軍售能強化韓軍遏制該地區得侵略行為，並確保與美軍的互通性。

GBU-39/B小直徑炸彈，其重量約130公斤，直徑約190公厘，長約1.8公尺，最大射程可達110公里。其彈翼設計能在飛行中展開，大幅提升射程。此外，其鎢合金彈頭能穿透混凝土掩體，並具有極佳的抗電子干擾能力，讓俄軍的電子干擾系統和防空系統難以有效因應。

