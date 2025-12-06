中國35機艦擾台 空飄氣球現蹤逼近我12浬線

中共空飄氣球活動情況。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（6日）公布，自昨（5日）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機29架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有19架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部及西南空域，另有一顆中共空飄氣球突入我24浬線內，高度位於2.6萬高空，時間約1小時。

據國防部公布的示意圖，共機活動主要涵蓋北部、中部及西南空域。昨上午8時40分至下午7時20分間，先偵獲主、輔戰機及無人機計23架次在台西半部活動，其中15架次逾越中線；下午2時至6時20分，有輔戰機計2架次在北部空域活動；下午2時35分至晚上8時，則有主、輔戰機計4架次在西南空域活動。

此外，昨日下午4時50分偵獲中共空飄氣球1顆，位於基隆西北94浬，高度2萬6000呎，位置已進入我24浬、逼近12浬線，直至下午5時55分消失。

國防部表示，另有共艦6艘持續在台海周邊活動。針對共軍機、艦活動，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

