俄國龐大兵源從何來？ 跨國媒體調查揭密

莫斯科宣揚士兵尊嚴、鼓勵從軍的廣告牆。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭傷亡慘重，但俄國仍持續派兵到前線，當局究竟如何補充兵源令外界懷疑。德國媒體巨擘斯普林格（Axel Springer）的「全球報導者網」（Global Reporters Network）對俄國各地徵兵管道進行調查，並採訪多名應徵者和徵兵人員後撰寫成報告，揭開俄國招兵買馬的手段。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）5日報導，該報告指出，對俄國男人來說，戰爭如今就像其他工作一樣吸引人目光。「前線合約」的招募訊息出現在即時通訊軟體Telegram上，與群組聊天和新聞推播並列，承諾給予高達5萬美元（約156萬台幣）的簽約獎金，這筆錢在平均月薪不足1000美元（約3.1萬台幣）的俄國足以改變人生。

除了現金獎勵，還有債務減免、為士兵家屬提供免費托兒服務，以及子女大學入學名額的保障。犯罪紀錄、疾病甚至愛滋病毒感染不再是自動被拒絕的因素。對許多一無所有的俄國男人來說，前線成了他們最後的出路。

鋪天蓋地的徵兵邀請背後，是俄國80多個地方政府運作的一套協調一致的徵兵體系。在克里姆林宮的壓力下，各地實際上已成為徵兵中心，彼此競相招募合約兵。最初作為戰時應急措施的徵兵方式，如今已演變成一個由聯邦獎金和地方預算驅動的「準商業化獵人頭產業」。地方政府與人力資源公司簽約，這些公司再派遣自由職業獵人頭人員在線發布招聘訊息、篩選申請人並指導應徵者完成入伍手續。

現在，任何俄國公民都可以成為戰時徵兵人員，其中許多人以自由職業獵人頭人員的身分，透過向前線輸送兵員來賺取佣金。

西方各國正密切關注俄國的國防勞動市場。儘管自2022年以來已有約100萬名俄兵陣亡或重傷，但俄軍的持續擴張令情報機構震驚，也令西方外交官感到困惑。他們認為，這種擴張對於了解俄國在和平談判中的立場，以及未來可能向鄰國擴張至關重要。

前美國中央情報（CIA）局局長裴卓斯（David Petraeus）表示：「假設俄國總統普廷能夠繼續支付巨額徵兵獎金及陣亡撫卹金，找到被吸引參戰的人員，那麼俄國就能維持那種代價高昂、曠日持久的戰爭。」

俄國在戰場上損失慘重的情況下仍能維持如此龐大的兵力，這有助於解釋為何在入侵4年後，普廷似乎比以往任何時候都更加確信，他能夠迫使烏克蘭接受他的條件，無論是透過外交手段或透過消耗戰。

