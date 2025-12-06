川普版「國安戰略」8度提台灣 顧立雄：印太和平穩定是美國核心利益

國防部長顧立雄今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇。（記者方賓照攝）

〔記者李文馨／台北報導〕白宮公布美國2025年「國家安全戰略」報告，報告內容提到台灣8次之多，強調透過加強美國及盟邦的軍力，避免與中國爆發衝突。對此，國防部長顧立雄今天受訪表示，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。

顧立雄今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇前接受媒體訪問，談及「國家安全戰略」報告議題，他說，可以很清楚知道，印太的區域和平穩定是美國最大的核心利益，所以美國認為要偕同嚇阻，避免再有任何單方面、片面，危害區域和平穩定，以此作為他們最優先考量的事項。

顧立雄表示，美國急於要推動印太區域周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，台灣也要強化自我防衛能力跟決心。台灣站在第一島鏈前緣，強化自我防衛能力，一起形成集體偕同嚇阻，避免台海、印太區域和平穩定有任何改變，是現在所有民主價值同盟國家最首要的工作。

此外，立法院預算中心報告質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。顧立雄回應，會盡力提升國防自主能力，這是國防部一貫政策。對於年度預算、特別預算等，會透過技術移轉、共同研發、共同生產，盡量努力讓國防自主能力提升，國防部會務實、努力推動。

