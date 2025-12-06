兩棲登陸利器！中國2艘「渤海滾裝船」穿梭澎湖海域 動機不明

渤海渡輪可裝運坦克中型機具，戰時就變成軍用運輸工具。（翻攝網路）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣區域安全通報連續發出警訊，指稱2艘中國「渤海」滾裝船（滾裝貨輪，Roll-on/roll-off，簡稱RO-RO），4日南下通過台灣海峽，今（6）日又由澎湖海峽中線，駛回中國福建省福清市，懷疑與中國解放軍在東山島兩棲演習區域有關，肩負戰時運輸任務，因此提出警訊，引發我國國安單位高度重視，密切注意其航行動態及方向。

中國的滾裝貨輪，可讓車輛直接駛入和駛出船艙，包括兩棲裝甲車、坦克車等；在對台可能軍事行動中，滾裝貨輪被形容可作為連接中國與台灣的「海上橋樑」。

渤海渡輪設計之初，就朝向軍民合用。（翻攝網路）

根據台灣區域安全通報，12月4日2艘中國「渤海」滾裝船，南下通過台灣海峽，其中1艘靠近廣東省南澳島附近，距離解放軍兩棲演習區域的東山島不遠，不清楚是否為演習使用？引發我國軍方及國安單位高度重視，密切監控其航行動態與船上載運「貨物」。

今（6）日台灣區域安全通報再度指稱，2艘中國「渤海」滾裝船，在中國廣東汕頭港海域裝載貨物後，已出海向北航行，沿著澎湖海峽中線，至中國福建省福清市附近的港口碼頭裝載更多貨物，有可能在平潭島附近進行兩棲運輸演習，該地區歷來都是中國解放軍的訓練基地。

滾裝船軍民兩用

根據了解，渤海輪渡集團旗下的大型客滾船和滾裝船，由於在設計和建造時，已考慮了國防要求或經過加固改造，是軍民兩用交通工具，平時用於民用客貨滾運輸（例如山東煙台至東北大連航線），但在戰時或軍事演習時，可以根據《國防動員法》被徵用，迅速轉化為戰略運輸工具，執行部隊和重型裝備的投送任務。過去已有報導指出解放軍曾徵用渤海輪渡集團的萬噸級滾裝船，如「渤海珍珠號」裝載自行火砲、兩棲裝甲車、坦克車等軍用車輛進行跨海運輸和登陸演練。

