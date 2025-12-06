海鯤號潛艦被爆玩命？6柴油主機僅4部能運轉 台船：不實報導

台船宣布完成海鯤號浮航測試，進入潛航測試階段。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號完成海上浮航測試，台船宣布進入潛航測試階段。不過有媒體報導指出，海鯤號上的6部柴油主機，僅有4部能運轉，日前第4、5次海上測試（SAT）， 還有1部主機未回裝，「簡直是拿台船與海軍256戰隊弟兄生命開玩笑。」另還指海鯤號進行「浮船測試作業」時，船身側傾20多度，引起研發人員緊張。台船今（6）日夜間發布新聞稿駁斥「不實報導，實不足取」。

《鏡報》稱援引台船知情人士爆料，質疑海鯤號「政治性出海」致主機及發電機等重要裝備受損，直到海鯤號日前進行第4、第5次海測，海鯤號潛艦迄今仍有一部主機及發電機尚未回裝，批「這種主要裝備都缺三落四也要出海」，簡直是玩命。

報導指出，海鯤號今年2月27日執行下水的「浮船測試作業」時，居然發生船身側傾20多度，所幸在拖進船塢後，將原本全密封的閥門打開後，立刻船身回正，再比對監控數據顯示，當時側傾僅6至10度而已，均在安全系數範圍內。

台船針對媒體質疑澄清，首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。另外，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

台船強調，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持，對於臆測、不實報導，台船特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望！

