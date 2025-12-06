共艦澎湖出沒衝海峽中線 中方：3公務船首度在台灣灘搜救演練

中國福建海事局聯合中國交通運輸部東海救助局，出動海巡船「海巡06（見圖）」、「海巡0802」及遠洋救助船「東海救115」，首度在「台灣灘」海域「搜救應急演練」，還展開台灣海峽中部海域「專項執法行動」。（資料照，金門海巡隊提供）

〔中央社〕中新社報導，中國福建海事局今天聯合中國交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，接著還展開台灣海峽中部海域「專項執法行動」，對台灣灘及台海中部等海域展開巡查，共有2艘海巡船及1艘遠洋救助船參與。

中新社今晚一連發布9張以無人機拍攝的相關照片，並以圖說方式作報導。報導提到，中方這一「專項執法行動」的巡查範圍，包含台灣灘及台灣海峽中部、通航密集區、事故多發區等海域。

報導提到，中方參與行動的公務船為「海巡06」、「海巡0802」等2艘海巡船，以及「東海救115」遠洋救助船。

在此之前，中國方面曾於2024年8月17至18日，同樣由福建海事局及東海救助局共同舉行30.5小時的「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，並聲稱其主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等，參與船隻同為上述3艘公務船。

台灣灘位處台灣海峽中線南端一帶，大致位置在澎湖七美西南方約55公里處，屬於海床淺丘，平均水深僅約8至40公尺，與周邊海床相較深度相對較淺，中方稱其為「台灣淺灘」，是台灣海峽的重要漁場之一，但近年來也是中國採砂船盜採海砂猖獗的區域。

