軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美烏邁阿密會談 大後方俄羅斯狂轟烏克蘭基礎設施

2025/12/07 00:50

烏克蘭基輔西南部法斯蒂夫鎮鐵路樞紐主站房遭俄軍炸毀。（法新社）烏克蘭基輔西南部法斯蒂夫鎮鐵路樞紐主站房遭俄軍炸毀。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭官員在邁阿密的會談進入第3天，俄羅斯仍不停手，大規模攻擊烏克蘭基礎設施，連夜出動653架無人機、發射51枚飛彈，擊中基輔西南部法斯蒂夫鎮（Fastiv）的鐵路樞紐，摧毀主站房和部分列車。

根據《BBC》報導，俄羅斯方面說，這次空襲目標是軍工企業、能源和港口基礎設施。

法國總統馬克宏發文譴責俄方，同時宣布週一赴倫敦，會見烏克蘭總統澤倫斯基、首相施凱爾以及德國總理梅爾茨，向莫斯科施壓，評估美國斡旋的談判進展。

烏克蘭方面奮力抵擋俄方攻勢，擊落大部分無人機和飛彈。但能源部指出，俄羅斯的攻擊波及8個地區的能源設施，造成停電。澤倫斯基則說，攻擊鐵路樞紐，「從軍事角度來看毫無意義，俄羅斯人不可能毫不知情」。

