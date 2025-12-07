高度敵意！中國殲-15雷達照射日本F-15 日方連夜強烈抗議

日本航空自衛隊2架F-15戰機，遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）

中國遼寧號艦載機殲-15，對日本自衛隊F-15戰機進行間歇性雷達照射。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本和中國關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機昨（6）日在沖繩本島東南方的公海上空，對自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。

綜合「日本經濟新聞」等報導，由中國海軍航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，對日本航空自衛隊的F-15戰機進行間歇性雷達照射，當時自衛隊戰機正執行應對侵犯領空的任務。

請繼續往下閱讀...

雷達照射（radar illumination）是指軍用雷達以持續、集中方式，將電磁波對準目標進行鎖定的行為，以精準追蹤其位置、速度、方向等資訊，通常意味著武器系統已進入攻擊前的階段，因此被視為高度敵意行為。

自衛隊指出，F-15戰機遭到2次間歇性的雷達照射，第一次為下午4時32分至35分，第二次為下午約6時37分至7時8分。第一次與第二次遭照射的自衛隊戰機，為不同的2架F-15。戰機和飛行員均未受到損害。

小泉在防衛省向媒體表示，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，發生此類事件極為遺憾。」日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止這類情事再度發生。

中國軍隊對自衛隊進行雷達照射的前例，可溯及2013年1月，當時中國海軍船艦在東海公海海域，曾以射控雷達照射海上自衛隊護衛艦。

日本防衛省統合幕僚監部6日發布的最新動態指出，遼寧號打擊群6日上午穿越宮古海峽，由東海進入西太平洋海域，並在台灣東部外海的沖大東島附近，進行艦載機起降演練。防衛省出動「照月號」護衛艦、P-1反潛機及P-3C反潛機進行情報蒐集與警戒，航空自衛隊戰機也緊急升空因應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法