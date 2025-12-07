中國空飄氣球擾台！ 12/9運載火箭發射將通過我ADIZ

國軍資料顯示，1顆空飄氣球自昨日上午11時20分在基隆西南106浬被偵獲。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（7）日上午表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機2架次，另有一枚空飄氣球從台灣西北部飄到東北部消失。

國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲2架次中共軍機、7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，2架次共軍主戰機侵擾我西部空域；1顆空飄氣球自昨日上午11時20分在基隆西南106浬被偵獲，高度31000呎，最後於下午2時消失於台灣東北部。

國防部也指出，中國西昌衛星發射中心預計於本月9日朝西太平洋方向發射運載火箭，料將經過我國ADIZ。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

