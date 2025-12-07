自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國空飄氣球擾台！ 12/9運載火箭發射將通過我ADIZ

2025/12/07 09:18

國軍資料顯示，1顆空飄氣球自昨日上午11時20分在基隆西南106浬被偵獲。（國防部提供）國軍資料顯示，1顆空飄氣球自昨日上午11時20分在基隆西南106浬被偵獲。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（7）日上午表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機2架次，另有一枚空飄氣球從台灣西北部飄到東北部消失。

國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲2架次中共軍機、7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，2架次共軍主戰機侵擾我西部空域；1顆空飄氣球自昨日上午11時20分在基隆西南106浬被偵獲，高度31000呎，最後於下午2時消失於台灣東北部。

國防部也指出，中國西昌衛星發射中心預計於本月9日朝西太平洋方向發射運載火箭，料將經過我國ADIZ。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中