川普核武計畫加速！美海軍推進海射核巡弋飛彈 潛艦將配低當量核彈頭

美軍正加速推進「海射核巡弋飛彈」（SLCM-N）計畫，旨在賦予潛艦低當量核打擊能力。圖為美軍人員正在吊掛裝載戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的資料照，未來 SLCM-N 預計將進一步強化美軍的水下投射戰力。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍在強化核威懾能力上邁出關鍵一步。據軍事媒體《Defence Blog》報導，美國海軍戰略系統計畫辦公室（SSP）已宣布，將與通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems, GDMS）簽署一份獨家合約，負責開發「核武裝海射巡弋飛彈」（SLCM-N）的關鍵射控系統。這顯示這項始於川普第一任期、旨在賦予潛艦戰術核打擊能力的計畫，正加速進入工程實踐階段。

根據12月4日發布的預先徵求公告，美國海軍認定，通用動力是目前市場上唯一具備足夠技術能力，能滿足SLCM-N射控工程需求的廠商，因此將依據法規直接授予「單一來源」合約。該合約預計於2025年12月正式簽署，涵蓋2025至2027會計年度，執行期長達36個月。

報導指出，這項工作的核心，在於為海軍新興的核巡弋飛彈，提供持續的射控工程與技術支援。儘管具體技術細節因機密等級而未公開，但通用動力將在華盛頓特區與麻薩諸塞州皮茨菲爾德（Pittsfield）進行相關研發，與軍方緊密協調系統層級的整合。

SLCM-N計畫最早於川普第一任期內提出，其戰略目標是部署一種「低當量」（low-yield）的核子武器。與毀滅性的戰略核彈不同，SLCM-N旨在讓美軍潛艦具備有限度的核打擊選項，以應對敵方（如俄羅斯或中國）可能在常規衝突中率先使用戰術核武的威脅，填補威懾階梯上的缺口。

該計畫在拜登政府時期曾面臨存廢之爭，但隨著全球安全局勢惡化，國會與軍方最終仍決定保留並推動此項目。除了通用動力，英國貝宜系統公司（BAE Systems）也在今年5月獲得了約796萬美元的合約修改，用於支援SLCM-N的工程與採購作業，顯示相關供應鏈已全面啟動。

