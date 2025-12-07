南海驚魂！中共從渚碧礁發射3枚信號彈 恫嚇菲國巡邏機

南海緊張局勢持續升溫，中菲雙方在爭議海域頻傳摩擦。菲律賓最新指控共軍發射信號彈騷擾巡邏機，圖為中國海警船過去使用高壓水砲攻擊菲律賓公務船的畫面。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海緊張局勢再度升溫，菲律賓海岸防衛隊指控，中國軍隊週六（6日）從其佔領的渚碧礁（Subi Reef）發射了3枚信號彈，意圖恫嚇一架正在執行例行巡邏任務的菲律賓飛機。儘管遭到中方軍事手段騷擾，菲方強調並未因此發生事故，該架飛機仍按計畫完成了監偵任務。

據《美聯社》報導，這起事件發生在6日，當時菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）的一架塞斯納（Cessna Grand Caravan）飛機，正與海岸防衛隊執行聯合巡邏。菲律賓海防隊表示：「這架飛機在合法飛越期間，記錄下了從島礁向飛機發射3枚信號彈的影像畫面。」

雖然目前尚不清楚這些信號彈距離飛機有多近，但此舉被視為中國在爭議海域宣示主權的強硬手段。北京宣稱擁有幾乎整個南海的主權，過去也曾從其占領島礁或戰機上發射信號彈，警告外國飛機離開其所謂的領空。對此，菲海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）強調：「一切安全，任務圓滿完成。」

渚碧礁周邊集結29艘民兵船

除了空中的威脅，菲律賓巡邏機也在海面上觀測到中國龐大的部署規模。據菲方通報，在渚碧礁周邊海域，偵獲了1艘中國醫院船、2艘中國海警船，以及多達29艘疑似中國海上民兵船隻在此下錨集結。

渚碧礁是中國在南沙群島將暗礁填海造陸而成的7個人工島基地之一。據美菲安全官員指出，這些人工島已高度軍事化，受到飛彈系統保護，其中3個島礁（含渚碧礁）更建有軍用級跑道。

除了渚碧礁，菲律賓巡邏機當天還飛越了其他6個爭議島礁，包括近期衝突熱點仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）。菲海防隊指出，飛機在仙賓暗沙附近監控到一艘中國海軍軍艦，該艦「反覆對菲律賓飛機發出無線電驅離廣播」，儘管該機當時是在菲律賓的主權權利範圍內飛行。

菲律賓此次巡邏旨在監測海洋環境、評估漁業資源並確保菲律賓漁民的安全。儘管美國在該海域沒有領土主張，但華府多次警告，若菲律賓軍隊、公務船或飛機在南海遭到武裝攻擊，將啟動《美菲共同防禦條約》義務。

