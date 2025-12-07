不讓中國取得優勢 美海軍首長施壓：盡速定案「F/A-XX」第六代戰機

美國波音公司（Boeing）發布的F/A-XX第六代戰機概念圖。（圖：波音公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在印太區域日益增強的軍事挑戰，美國海軍最高將領公開對五角大廈決策層發出急迫呼籲。美國海軍作戰部長（CNO）考德爾上將（Adm. Daryl Caudle）6日在加州舉行的「雷根國防論壇」上強調，鑑於建造、測試與部署新一代戰機所需的時間，高層必須「迅速」對海軍的次世代戰機「F/A-XX」計畫做出最終定案，以確保美軍在未來戰場上的優勢。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，考德爾直言，他的職責就是告知國防部團隊這項需求的急迫性，「我的工作是對該決定施加壓力（pressurize），因為我認為戰鬥的必要性就擺在那裡。」他強調，從航空母艦起飛的戰機，必須是最高階的平台，具備「深入敵方武器接戰區（WEZ）」的能力，並能有信心地運用長程彈藥完成「殺傷鏈」（kill chain）。

考德爾並未指名道姓，但其描述的作戰環境顯然是針對中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略。當被問及F/A-XX的狀態時，考德爾表示，他必須確保海軍在所有領域，都能與挑戰者並駕齊驅，「我看到威脅曲線在某些領域正與我方拉開距離，我正面臨被壓制（overmatched）的風險。」

然而，F/A-XX 計畫目前陷入僵局，主要原因在於美國國防工業基礎是否能同時支撐兩款第六代戰機的研發。五角大廈首席武器採購官員達菲（Michael Duffey）在同一論壇上指出，國防部必須在快速生產戰機的需求，以及工業界能否同時負擔海軍F/A-XX與空軍「F-47」計畫（F-47 program，信源指涉空軍六代機之代號）之間取得平衡。今年稍早，美國空軍已將合約授與波音公司（Boeing）。對於工業界能否雙線作戰，達菲坦言目前尚無定論。

防長傾向反對 國會鷹派力挺海軍

這場資源爭奪戰也延伸至政治層面。據《彭博》稍早報導，川普政府的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）反對繼續推進F/A-XX計畫，這與白宮認為同時追求兩款六代機風險過高的立場一致。

目前F/A-XX計畫由波音與諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）競標，旨在取代現役的F/A-18超級大黃蜂戰機，並與洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機搭配運作。

儘管行政部門持保留態度，但國會國防鷹派則站在海軍這邊。共和黨眾議員威特曼（Rob Wittman）在論壇上聲援考德爾，強調：「我們需要F/A-XX。無論從哪個標準來看我們都需要它。」他主張國會已經通過相關授權與預算，行政部門應盡速執行。

