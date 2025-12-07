跳傘、搭小艇岸際滲透一氣呵成 航特部直升機水域滲透跳傘更實戰化

往年參加「直升機水域滲透跳傘訓練」的特戰官兵，接受直升機、運輸機跳傘訓練情形。（取自陸軍臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俗稱「傘兵」的陸軍特戰指揮部官兵，不僅得熟習空降、機降能力，考量未來作戰所需，也逐步培養水域作戰的相關技能。根據軍方訊息，一批特戰部隊官兵近期接受「直升機水域滲透跳傘訓練」，官兵搭乘「黑鷹直升機」跳傘落水後，還得游200至400公尺，抵達待命的兩棲營橡皮艇，隨後持槍採射擊姿態進行「岸際滲透」，藉此模擬真實戰場情境。

國軍在去年首度運用UH-60M黑鷹直升機，搭載特戰官兵進行水域跳傘訓練，官兵必須通過數個關卡，才具備受訓資格。首先，參訓學員要接受地面基本傘訓的複訓，挑戰更高難度的長距離水域游泳、傘具覆蓋與解脫技巧、直升機引張帶跳傘動作及多機型跳傘任務等課程，也都要參加且合格。

搭乘黑鷹直升機參與「直升機水域滲透跳傘訓練」的特戰官兵。（取自青年日報）

學員參加「直升機水域滲透跳傘訓練」之前，須完成7次跳傘，首先以空軍C-130H運輸機進行基礎跳傘，隨後再分別搭乘陸航CH-47SD運輸直升機、UH-60M直升機等不同機型，運用MC-1B傘具進行徒手與武裝跳傘，精實操傘動作和技巧，空降地點則在潮州空降場、大鵬灣不同場域，進行陸域與水域的實際演練。

《青年日報》今日報導，學員參加陸域跳傘時，搭乘直升機從2000呎（約609公尺）高度躍出，操作MC-1B傘具著陸。而為更加模擬戰場情境，施訓單位今年安排CH-47SD運輸直升機，直接降落在空降場，讓學員迅速登機、跳傘，考驗臨場應變能力。

參加「直升機水域滲透跳傘訓練」的特戰官兵，降落於海域之中，改搭兩棲營橡皮艇參與岸際滲透訓練。（取自青年日報）

至於更具挑戰性的水域跳傘，這篇報導描述，通常在清晨進行，學員搭乘2架UH-60M通用直升機，首先以低空飛行模擬迴避敵方雷達偵測，待飛抵大鵬灣海域後，坐在機艙兩側、雙腳懸空的學員自行跳出機門。學員落水瞬間，必須迅速脫離傘具，在海面泅渡200至400公尺，抵達待命的兩棲營橡皮艇，完成集結後立即展開岸際滲透，模擬真實戰場的行動目標。

