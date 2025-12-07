安全保證有譜了？澤倫斯基熱線川普特使2小時 傳接近達成協議

烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日與美國特使進行長達2小時通話，傳在安全保證議題上取得重大進展。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏和平談判出現關鍵轉機。烏克蘭總統澤倫斯基6日證實，他與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行了一場「實質性」的通話。據美媒獨家披露，雙方在最核心的「美國對烏克蘭安全保證」議題上已取得重大進展，甚至接近達成協議。

據《路透》報導，澤倫斯基在社群平台X上發文證實，他與美方代表進行了「長時間且具實質性」的對話。他強調：「烏克蘭決心秉持誠意與美方合作，以實現真正的和平。我們已就與美國談判的下一步驟和形式達成共識。」目前澤倫斯基正等待烏方首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）從邁阿密返回基輔進行詳細匯報。

美媒爆內幕：安全保證有突破 領土仍卡關

關於通話的具體細節，美國政治新聞網站《Axios》引述知情人士指出，這場視訊會議長達約2小時。消息人士透露，美烏雙方在「安全保證」的討論上取得了「重大進展」，甚至已接近達成協議。這一直被視為烏克蘭是否願意簽署停火協議的關鍵前提，意即若不加入北約，美國須提供足夠的防衛承諾。

然而，《Axios》也指出談判桌上仍有難題待解。關於領土問題的討論依然「相當艱難」，俄羅斯堅持要求烏克蘭撤出目前仍控制的部分頓巴斯（Donbas）地區，而美方正試圖提出新的構想，以縮小基輔與莫斯科在此議題上的巨大分歧。

此次通話前，魏科夫剛結束在莫斯科與俄羅斯總統普廷的會面，隨即轉往邁阿密與烏方代表會談。澤倫斯基強調：「並非所有事情都能在電話中討論。」他重申烏克蘭的立場是，所有關於和平、安全與重建的關鍵措施都必須是「可行」的（workable），暗示協議不能僅是紙上談兵，必須具備實質約束力。

