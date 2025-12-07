搶主導權！歐盟國防執委：歐盟必須制定自己的烏克蘭和平計畫

歐盟國防執委庫比柳斯表示，歐洲人是時候停止追隨美國總統川普，而是應該制定自己的烏克蘭和平計畫。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟國防事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）在政治新聞網站《政客》（Politico）訪問中表示，歐洲人是時候停止追隨美國總統川普，而是應該制定自己的烏克蘭和平計畫，同時也必須在自身防禦上更加積極主動，以防「北約第5條款」突然失效。

據報導，庫比柳斯表示，歐盟「必須保持獨立，或至少要準備好在地緣政治發展中保持強硬立場，包括制定我們自己的烏克蘭和平計畫，並與我們的跨大西洋夥伴進行討論」。

歐洲對川普特使魏科夫和俄羅斯主權基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）起草的烏俄28點和平計畫措手不及，該計畫包括禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）及限制烏克蘭軍隊的規模。在歐洲盟友和烏克蘭緊急干預下，草案進行修改，但人們對川普主導的和平努力仍不敢放鬆。

歐盟官員擔心，即使川普的新和平計畫行不通，幾個月後又會推出新的計畫。庫比柳斯直言：「每6個月我們就會看到新的計劃，在某種程度上，我覺得我們現在都在等待華府今年會提出什麼計畫。當然，布魯塞爾或柏林也應該提出計畫。」

庫比柳斯不諱言，歐洲「非常有必要」制定自己的結束戰爭計畫，以確保在談判桌上佔有一席之地，「我們應該有機會討論兩個計畫，一個是歐洲的計劃，另一個或許是由我們的美國朋友制定的計畫」，目標是「在這兩個計劃之間找到協同效應，並取得最佳結果」。

身為立陶宛前總理的庫比柳斯擔任歐盟首位國防執委已有1年，該職位的設立表明歐盟發生多大的變化，包括開始意識到俄國構成的威脅，並加緊重新武裝，尤其川普領導下的美國正在從歐洲大陸撤軍。

自第二次世界大戰結束以來，美國一直是歐洲安全的關鍵。對此，庫比柳斯也表示，「我們應該始終依靠第5條共同防禦條款」。然而，他也坦言美國轉向太平洋「正在發生」，「問題在於，如果北約第5條款突然未能執行，我們是否需要一些額外的安全保障和制度安排來做好準備」。

他也提到美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）最近的言論，即暗示德國方面接手北約最高軍事職務，而非繼續由美軍將領擔任。庫比柳斯表示，這表明美國人確實在要求歐洲重視自身國防，不僅從軍事角度，也從制度角度。

庫比柳斯表示，地緣政治格局的轉變「促使歐洲認識到，國防是一項明確的戰略優先事項，需要我們採取行動」，並提及歐盟的一些關鍵立法舉措，例如旨在提升歐盟軍事生產的1500億歐元「安全援助計畫」（SAFE）。

他表示，明年「我們計畫將大量精力投入到工業發展中」，包括就單一市場問題發表聲明。目前，由於各國政府出於國家安全利益可以選擇退出，國防企業尚未完全融入單一市場，但這造成歐盟國防工業的碎片化，並阻礙重整軍備的努力。

庫比柳斯也表示，他希望就「制度性防禦準備」展開討論，包括修訂歐盟的共同防禦條款，該條款經常被北約更為強硬的承諾所掩蓋。歐盟的這項條款需要加入程序性語言，明確成員國為相互保護所必須採取的行動。

