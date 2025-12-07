警惕「俄」勢力 挪威將增購2艘潛艦、充實陸軍長程打擊能力

挪威防長桑德維克不斷強調，擁有潛艦對於嚇阻潛在敵人非常重要。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《國防新聞》（Defense News）5日報導，挪威政府已向國會提出新增國防預算650億克朗（約新台幣2011億元），用於增購2艘潛艦，並強化陸軍的長程精準打擊能力，以因應俄羅斯潛在入侵威脅。

據報導，挪威先前已向德國蒂森克虜伯集團（TKMS）採購4艘潛艦，準備再投入460億克朗增購2艘。不僅如此，挪威也將資助德國新建一條潛艦生產線，以確保新潛艦能夠儘快建成。

挪威的這項計畫推出之際，正值俄國持續挑釁，包括侵犯北大西洋公約組織（NATO）盟國領空，以及人們擔心俄國在入侵烏克蘭之後，會將注意力轉向波羅的海地區。俄國總統普廷近日表示，如果歐洲挑起戰爭，俄國已做好與歐洲開戰的準備。

挪威國防部長桑德維克（Tore O. Sandvik）在聲明中表示：「挪威是一個沿海及海洋國家，潛艦對我國的國防至關重要。有了6艘潛艦，武裝部隊就能在任何特定時間在更多地點部署更多船艦，這將對任何潛在對手產生強大的嚇阻作用。」

桑德維克還說，挪威正感受到俄軍在北大西洋和巴倫支海（Barents Sea）日益活躍，因此增加潛艦，將有助於加強北約在北大西洋和北部地區的控制和防禦能力，「身為北約在北方的耳目，這要求我們在周邊地區提升存在感，並建立更高的監視和嚇阻能力。在這種情況下，潛艦絕對不可或缺」。

另外，挪威政府也提議斥資190億克朗，為陸軍購買長程精準火力武器，使其能夠打擊500公里以內的目標，但並未透露計畫採購的具體裝備。據了解，擬議預算包括發射器和飛彈，以及訓練和支援系統。

桑德維克指出：「我們生活在一個日益動盪的時代，擁有能夠嚇阻潛在對手的防禦能力至關重要。長程精準武器具有嚇阻作用，因為必要時它們可以打擊敵方領土深處的目標。」

