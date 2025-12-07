中國軍事動作愈趨囂張 日澳防長同意加強安全合作

日本防衛大臣小泉進次郎（右）7日與來訪的澳洲防衛大臣馬勒斯（左）會晤，雙方同意加強安全合作，應對中國的軍事挑釁行為。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）7日報導，日本防衛大臣小泉進次郎和澳洲防衛大臣馬勒斯（Richard Marles）同意，鑑於中國在東海和南海日益強硬的行動，雙方將深化安全合作。

據報導，小泉進次郎和馬勒斯7日在東京防衛省舉行會晤，兩位部長確認，雙方正在推進一項合約的簽訂工作，該合約將在本財政年度至明年3月結束前完成，旨在為澳洲海軍引進日本海上自衛隊最上級護衛艦的升級版。

值得注意的是，小泉進次郎在會晤開始時，提到中國戰機6日雷達鎖定日本自衛隊戰機的事件，表示「我們將以堅定、冷靜的態度應對此一事件，以確保地區和平與穩定」。馬勒斯則表示，這是一個非常令人擔憂的情況，並強調為了建立基於規則的國際秩序，澳洲將與日本攜手合作。

根據日本防衛省說法，中國殲-15戰機（J-15）6日下午兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰機。事件發生在沖繩本島東南方的公海上空，當時自衛隊機正在對從中國航空母艦「遼寧號」起飛的艦載機，實施侵犯領空的應對措施。

這是小泉進次郎和馬勒斯自上月在馬來西亞會晤以來的第二次會面。馬勒斯此次訪日還參觀位於日本西南部的三菱重工株式會社長崎造船廠，該船廠正是最上級護衛艦的製造工廠。

