劍指川普「金穹」？ 中俄在俄境內舉行反飛彈聯合演習

中國國防部證實，中俄兩國近期在俄羅斯境內舉行第3次聯合反飛彈演習，藉此深化戰略夥伴關係並反制美國的飛彈防禦計畫。圖為隨風飄揚的俄、中兩國國旗。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國川普政府強化核武與飛彈防禦的戰略態勢，中國與俄羅斯的軍事合作再度升級。中國國防部6日深夜證實，中、俄兩國於12月上旬在俄羅斯境內舉行了第3次聯合反飛彈演習。儘管中方強調演習不針對第三方，但外媒分析，此舉明顯是為了因應美國總統川普計畫建立「金穹」飛彈防禦系統，所帶來的戰略壓力。

據《路透》報導，中國國防部在官網聲明中指出，此次演習並非針對任何第三方，也與當前的國際局勢無關。然而，報導明確指出，中俄兩國近期皆對川普的軍事擴張計畫表達強烈擔憂。川普此前曾宣示要建立一套名為「金穹」（golden dome）的飛彈防禦盾牌，並表態有意在暫停30多年後恢復核子武器試驗，這些舉措被北京與莫斯科視為破壞戰略平衡的威脅。

請繼續往下閱讀...

此次在俄羅斯領土進行的演習，是中俄軍事整合深化的最新跡象。兩國在上個月剛剛舉行了關於飛彈防禦與戰略穩定的會談，今年8月亦在日本海舉行了火砲與反潛聯合演習。自從俄羅斯與中國在2022年俄烏戰爭爆發前夕簽署「無上限」戰略夥伴關係以來，雙方承諾定期舉行軍事演習，以演練兩軍的協同作戰能力。

報導分析指出，反飛彈演習涉及高度敏感的雷達偵測、數據鏈路共享與攔截程序，顯示中俄在戰略防禦層面的互信已達到相當高度，意在向華府展示其有能力共同應對美國的飛彈威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法