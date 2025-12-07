「台灣之盾」有哪些家族成員？ 一張圖表帶您解析

「台灣之盾」武器庫一覽圖。（本報製圖，圖取自網路、中科院、康斯柏格、洛馬官網）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國因應中國解放軍的彈道飛彈、巡弋飛彈及飛行器威脅，致力於發展「台灣之盾」，未來將整合美製、國造防空飛彈，形成完整的防空體系。盤點6款主要防空飛彈，中科院研製的「強弓飛彈」（又稱天弓四型）射高可達70公里，將站在攔截第一線，另包括愛三飛彈增程型、天弓三型飛彈、NASAMS等，也將在「強弓」可及以下空層待命「補位」，攔截敵軍威脅。

總統賴清德日前投書外媒指出，政府在加速推動「台灣之盾」的建設，以保護台灣免受中國飛彈、火箭、無人機及戰機的攻擊。軍政人士也評估，打造「台灣之盾」是近期總額 1.25兆元軍購別預算項目中的重點，將打造「台版金穹防空網」增購愛國者飛彈、搭配IBCS「整合戰鬥指揮系統」之外，還有增購天弓三型飛彈、採購強弓（天弓四型）防空飛彈，以及增購NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）。

根據公開資訊，強弓飛彈的射高可達70公里，將扮演攔截敵軍高空層飛彈的第一線尖兵，其次則為射高45至60公里的愛國者三型增程型，接續為射高45公里的天弓三型飛彈，可針對敵軍高價值飛行器進行攔截。至於中低空層部分，則由射高約24公里的愛國者三型飛彈、射高15公里的陸射劍二飛彈，以及射高約4公里的刺針飛彈負責，依序可攔截敵軍巡弋飛彈、飛機、直升機與無人機。

