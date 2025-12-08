雷達照射日戰機後 中國遼寧號艦載機照常起降訓練

在雷達照射事件後，中國航空母艦「遼寧號」編隊持續在日本周邊海域活動，並頻繁進行艦載機起降訓練。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國航空母艦艦載機對日本航空自衛隊戰機進行雷達照射的高度挑釁後，日本防衛省統合幕僚監部7日晚間指出，在日本周邊海域活動的中國海軍艦隊，正持續朝東北方向航行，包括「遼寧號」航艦、1艘055型飛彈驅逐艦「南昌號（舷號101）」，以及2艘052D型飛彈驅逐艦「西寧號（舷號117）」和「開封號（舷號124）」。

日本海上自衛隊表示，繼5日至6日後，7日又確認到這些中國船艦從沖繩本島和南大東島之間的海域，一路向東北前進，目前已航行到鹿兒島縣喜界島東方約190公里處的海域。

另外，遼寧號上的艦載戰機及直升機，在6日進行約50次起降作業，7日也再次進行約50次艦載戰機起降訓練。

防衛省已出動出海上自衛隊第6護衛隊所屬「秋月級」防空護衛艦「照月號」前往監控並蒐集情資，航空自衛隊戰機也緊急升空，針對中國軍機的起降活動加強戒備。

日本外務省事務次官船越健裕7日召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事，表達強烈抗議。日本首相高市早苗7日下午前往石川縣視察能登半島地震災區後表示，「對於發生此事深感遺憾，日本將冷靜且堅定地應對」。

根據中國駐日大使館的說法，吳江浩也向船越強烈抗議，聲稱「日本自衛隊機干擾中國軍隊的訓練」，要求日方立即停止中傷，嚴格管理現場行動，防止再度發生類似情況。

