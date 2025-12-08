遼寧號J-15戰機「射控雷達」鎖定日機 東京急召中國大使抗議

日本外務省緊急召見中國駐日大使吳江浩（見圖），針對解放軍殲-15戰機以射控雷達鎖定日本軍機的危險行為，提出強烈抗議。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日中關係愈趨緊繃，日本政府8日宣布，已召見中國駐日大使，強烈抗議中國軍機在沖繩附近空域對日本戰機進行「雷達鎖定」的危險行為。此事件發生在日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」的強硬言論後，顯示雙方從外交口角升級為實質軍事對峙。

據《法新社》報導，日本官方指出，中國海軍「遼寧號」航空母艦的殲-15（J-15）艦載戰機，6日在沖繩附近的國際水域上空，兩度使用雷達鎖定日本自衛隊F-15戰機。儘管未造成人員受傷或機體損壞，但此事性質極為嚴重。

戰機使用火控（射控）雷達鎖定目標，通常是發射飛彈或開火前的最後步驟，用於引導武器攻擊，在軍事接觸規則中，往往被視為極具敵意，甚至構成攻擊前兆的行為。

日本外務省事務次官船越健裕7日召見中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議，稱此類危險行為「極度令人遺憾」，並強烈敦促中方確保不再發生類似事件。日本首相高市早苗週日表示，日本將「冷靜且堅決地應對」，並將持續密切監控周邊海空域的中國軍事動態。

面對日方指控，中國海軍聲稱東京的說法「完全與事實不符」，要求日本立即停止「造謠抹黑」。中國外交部發言人透過官媒《新華社》表示，中方拒絕接受抗議，並已提出反抗議，敦促日本立即停止干擾與「滋擾」中國軍隊的正常演習訓練。

這起空中驚魂是中日近期一連串摩擦的最新引爆點。上週，中日船隻才在東海尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼，中稱釣魚島）周邊發生對峙。然而，核心導火線仍是高市早苗11月7日的發言，這位鷹派首相當時暗示，若中國武力犯台，日本將採取軍事行動。

北京對此大為光火，除了呼籲公民避免前往日本旅遊、抵制日本文化活動外，經濟報復手段似乎正在醞釀。《讀賣新聞》７日報導，中國針對智慧型手機與電動車關鍵原料「稀土」出口至日本的許可程序，近期出現異常延宕，時間比往常更久，被視為中方對日本科技產業的隱性制裁。

