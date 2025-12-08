T-38接班人終於來了 美空軍接收首架T-7A「紅鷹」高教機

美國空軍5日宣布，由波音承造的首架量產型T-7A「紅鷹」高級教練機，日前已正式抵達德州的聖安東尼奧聯合基地（JBSA），交付給空軍第12飛訓聯隊。（美國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍5日宣布，其下一代高級教練機T-7A「紅鷹」現已正式抵達德州，交付當地的飛行訓練聯隊，這也是波音在承接該計畫、歷經尾翼搖晃、彈射椅缺陷等技術延宕後，正式交軍的首架量產機，未來將逐步接班服役逾60年的T-38教練機，提升新進飛官的訓練效率。

美國空軍表示，由波音（Boeing）生產首架T-7A噴射高級教練機，5日已正式進駐位於德州的聖安東尼奧－蘭多夫空軍基地（JBSA-Randolph AFB）、交付空軍教育訓練司令部（AETC）旗下的第12飛行訓練聯隊（12th FTW），揭開美軍飛行員訓練的新篇章。

首支換裝T-7A高教機的部隊，為隸屬美空軍教育訓練司令部的第12飛行訓練聯隊第99中隊（圖中人員）。（美軍DVIDS網站）

根據空軍教育訓練司令部官方資訊，T-7A高級教練機搭載一具奇異F404渦扇發動機，後燃器最大推力可達1萬8千磅，最大空速來到550節（約0.95馬赫）；全機飛控系統數位化，並裝有輔助動力單元（APU），可有效模擬真實操作情境，並提升操作、後勤維保效率，相比服役逾60年、幾經升級的T-38C教練機有諸多優勢。

不過，原定前（2023）年交付美空軍的新一代T-7A高教機，過去數年間接連遭遇多項技術延宕，包含產線組裝品質不佳、供應鏈不穩，甚至是飛控軟體缺陷導致尾翼震動，以及駕駛艙的「ACES 5」彈射座椅保護性等問題，都一再讓2018年就拍板的「T-X」計畫不斷卡關，直到近2年才克服關鍵問題。

圖為美國空軍現役的T-38C教練機，未來將由波音的T-7A高教機逐步取代。我國空軍曾在1990年代換裝二代機時，向美軍租用同型機實施飛行訓練。（美軍DVIDS網站）

隨著首架量產型機交付美空軍，根據規劃，「紅鷹」機隊預計後（2027）年夏季達初始作戰能力（IOC），屆時將逐步取代勞苦功高的T-38C型機，與繼續擔綱本科飛行訓練（UPT）的T-6初教機，成為美軍新進飛官的好夥伴。

