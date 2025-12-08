繞著沖繩本島想幹嘛？ 中國航艦「遼寧號」反常駛進日本海域

解放軍航艦「遼寧號」（舷號16）今年6月於日本週邊海域實施艦載機起降訓練之情形。（X帳號 @China_Navy）

〔記者陳治程／綜合報導〕中日關係近期不平靜，從新任首相高市早苗的「台灣有事論」開始，中國便先後以外交、政治手段向其施壓、表達其不滿立場，近日再爆出解放軍艦載機「鎖定」日本自衛隊戰機數十分鐘，引發區域安全疑慮；根據日本防衛省最新報告指出，部署艦載機的解放軍航艦「遼寧號」過去三天先是穿越宮古水道，更反常駛進沖繩本島周邊，引發討論。

日本防衛省昨（7）日揭露，中國解放軍航艦艦載戰鬥機「殲-15」前（6）日蓄意以射控雷達「鎖定」日本航空自衛隊的F-15J戰機，並大力抨擊此「危險行為」；巧合的是，這批殲-15戰機，是自近日剛駛入西太平洋的航艦「遼寧號」起飛，其後續動向引發討論。

請繼續往下閱讀...

日本防衛省統合幕僚監部7日發布中國遼寧號航艦最新動態，揭露該艦在穿越宮古水道後，便罕見北轉駛過沖繩本島水域，在國安人士示警近期可能有新一輪聯合利劍軍演的背景下，格外受矚。（擷自防衛省統合幕僚監部報告）

日本防衛省統合幕僚監部昨日發布的最新報告指出，遼寧號航艦5日下午現身東海後，前日便穿越日本西南諸島的宮古水道周邊；昨日更靠近沖繩本島，並反常穿越周邊水域、朝東北方前進。統合幕僚監部補充，除遼寧號航艦，還偵獲1艘055型飛彈飛彈驅逐艦「南昌」（舷號101），以及2艘052D型驅逐艦「西寧」（舷號117）、「開封」（舷號124）。

遼寧號上次受到日方如此高度關注，是在今年6月的「雙航艦」聯合演訓，當時遼寧艦首次搭檔「山東艦」，不只突破第二島鏈，還在靠近日本西南諸島的海域實施多項海上科目，以及多達1120架次的艦載機起降訓練，一度引發鄰國緊張。

The Chinese Navy's Liaoning and Shandong carrier groups have successfully completed their far-sea combat-oriented training and returned to their homeports. pic.twitter.com/bVupNcceUq — ChinaNavy （@China_Navy） June 30, 2025

值得一提的是，日前有國安官員示警，中國擬於本周六（13日）假「南京大屠殺國家公祭日」名義，發動「聯合利劍-C」軍演，而國安局長蔡明彥3日出席立法院外交及國防委員會前受訪時也表示「不能排除任何可能性」，使此次遼寧艦動態變得格外受矚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法