無人機炸到家門口！車臣強人誓言報復 前官員：這是對澤倫斯基的暗殺令

車臣領導人卡德羅夫（右）是普廷的堅定盟友，近期因官邸附近遭烏克蘭無人機襲擊而誓言報復。（圖擷取自卡德羅夫個人IG）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰火延燒至俄羅斯腹地，車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）近期遭烏克蘭無人機襲擊，爆炸點距離車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的官邸僅數百公尺。卡德羅夫隨即震怒發誓將做出「嚴酷回應」。一名烏克蘭前政府官員向美媒示警，這不僅是口頭威脅，更是針對烏克蘭總統澤倫斯基的「實質暗殺令」，猶如2022年車臣部隊試圖鑽地鐵執行斬首行動的翻版。

距官邸僅830公尺 卡德羅夫怒嗆：讓你們感受嚴酷

據《福斯新聞》報導，烏克蘭無人機於11月5日擊中格羅茲尼市中心一棟高樓，根據定位，該處距離卡德羅夫官邸僅約830公尺。身為普廷的激進盟友，卡德羅夫隨後在Telegram證實攻擊，雖稱無傷亡，但痛批此舉無戰術意義，並誓言將在未來一週內讓「烏克蘭法西斯分子」感受到嚴厲回應。

前官員指出，車臣人對復仇極為認真，這項威脅實際上就是針對澤倫斯基的「另一次暗殺威脅」。

該官員回憶，2022年俄軍全面入侵初期，基輔瀰漫焦慮。當時車臣部隊受命潛入基輔，刺殺澤倫斯基等高層。官員透露，澤倫斯基當時「非常恐懼」，甚至要求軍方封鎖地鐵站。情報顯示，深埋地下的地鐵站被視為防禦漏洞，車臣刺客試圖利用地鐵隧道滲透，直接攻入總統地堡，但最終在抵達前遭殲滅。

儘管卡德羅夫此次威脅來勢洶洶，但前官員指出，基輔反應已與當年截然不同。「現在基輔沒有像2022年那樣恐慌，」消息人士稱，澤倫斯基如今受到更好保護，感覺更強大且不再脆弱，已不畏懼卡德羅夫針對他個人的行動。

