工兵引爆TNT為什麼要雙手貼地5秒？ 原來是因為這個安全考量

陸軍工兵把TNT爆藥放置完畢後，還得將雙手貼地默數5秒，避免電雷管被靜電引爆造成危險。（資料照，取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「逢山開路，遇水架橋」的陸軍工兵部隊，不只要有渡過險阻的能力，還得具備操作爆裂物的能力。值得注意的是，當工兵在埋設爆藥與電雷管時，在把TNT爆藥放置完畢後，還得將雙手貼地默數5秒，這是因為，這個動作有助於協助官兵「放電」，避免電雷管被靜電引爆造成危險。

根據《青年日報》今日報導，第5作戰區所屬52工兵群戰工營、裝甲586旅工兵連、步兵101旅等4個新訓旅及彰化縣後備旅等工兵專長人員，日前展開年度第4季駐地實爆訓練。

值得留意的是，官兵在強風的環境下，把爆藥與電雷管攜往埋設點，在將TNT爆藥放置完畢後，把雙手貼地默數5秒，進行觸地「放電」程序，避免電雷管因靜電引爆造成危安。隨後，工兵人員在助教協助下，順利完成電雷管與主線路接續作業。

報導稱，官兵返回點火線後，遵循作業指令，運用導通試驗器確認雷管數值正常，進一步完成點火機充電，待命爆破。「1號靶位，點火！」伴隨爆破指揮官命令下達，官兵按下點火鈕，瞬間高爆聲響震撼全場，碎石塵土沖天，展現工兵精實訓練及作戰支援成效。

