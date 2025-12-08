台中清泉崗基地天外飛來一只麻布袋 幸未釀成飛安意外

清泉崗基地天外飛來一只麻布袋，幸未釀成飛安意外。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中清泉崗基地今天上午突有一只麻布袋飄入跑道，幸1架單座IDF單座戰機完成例行性訓練後已成功降落，未釀成飛安意外，飛行員見狀趕緊通報塔台，軍方塔台立即通知後方準備降落的民航機拉起重飛，共影響1架準備進場及2架準備起飛的國內班機，台中航空站主任張瑞澍表示，飛機只是重飛，影響只有幾分鐘。

空軍第三聯隊表示，今天上午1架單座IDF戰機完成例行性訓練後降落清泉崗機場，飛行員發現一只麻布袋飄入跑道，當時飛行員已完成降落程序，並沒有發生飛安事故，飛行員也立刻通知塔台跑道遭異物入侵。



軍方塔台隨即通知後方準備起飛及降落的民航機，並派出人員前往跑道清除異物，撿拾掉落在跑道上的麻布袋，台中航空站主任張瑞澍 表示，過程僅影響1架準備進場及2架準備起飛的國內班機，重新起飛，延誤幾分鐘。

