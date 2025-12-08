限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
抗干擾再升級！南韓4艘新一代「獵殺火箭巡邏艇」今下水
南韓4艘230噸級「獵殺火箭巡邏艇」的下水儀式8日下午將在釜山舉行。圖為第一批次218號艦。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍和防衛事業廳8日證實，新一代「獵殺火箭巡邏艇」（PKMR）第二批次（Batch-Ⅱ）4艘艦艇的下水儀式，當天下午將在釜山舉行。
韓聯社報導，上述4艘艦艇為南韓230噸級「獵殺火箭巡邏艇」第二批次的第1至第4號艦艇，包括「虎頭海雕級」231號、232號、233號和235號巡邏艇。
請繼續往下閱讀...
該批巡邏艇搭載130毫米口徑導引火箭、偵測雷達、電子追蹤系統和76公厘口徑艦砲。其中，將130公厘導引火箭、12.7公厘遙控武器站操控與發射功能併入作戰系統，更進一步加強了抗干擾等電子戰應對能力。
報導稱，4艘「獵殺火箭巡邏艇」將在試航後，明年8月至11月依序交付南韓海軍，之後前往前線海域服役，執行監視沿岸地區、阻斷敵方入侵等任務。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接