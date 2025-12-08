南海交鋒！美驅逐艦現身黃岩島 與中國052D、054A軍艦近距離接觸

菲律賓海岸防衛隊空中巡邏機在南海海域，拍攝到美軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）正在航行。該艦被證實近期在黃岩島附近與中國軍艦近距離運作。（圖取自菲律賓人民電視台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海緊張局勢持續升溫，美中軍艦在爭議海域上演近距離接觸。根據軍事媒體《Naval News》報導，菲律賓海岸防衛隊上週執行空中巡邏時，目擊一艘美國海軍驅逐艦與多艘中國軍艦在黃岩島（Scarborough Shoal）附近海域近距離運作。美軍第7艦隊隨後證實，這艘美艦為伯克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG-115）

報導指出，菲律賓官媒「人民電視台」（People’s Television Network）在3日的空中巡邏任務中，監測到大量中國船隻在黃岩島海域活動。與此同時，菲方也觀察到一艘美軍伯克級驅逐艦在附近航行。美國海軍第7艦隊發言人向媒體證實該艦身分，並表示「裴拉塔號」當時正在南海進行例行性行動。該艦是美軍部署於日本橫須賀的前沿力量。

中國南部戰區發布畫面，顯示兩艘054A型護衛艦在黃岩島（Scarborough Shoal）海域進行戰鬥演練。（圖取微博）

相較於美軍的單艦行動，中國在此區域展現了龐大的海軍部署。菲方指認出中國海軍054A型護衛艦「大理艦」（舷號553）以及052D型飛彈驅逐艦「南寧艦」（舷號162）正在現場作業。據報導，中國軍艦曾透過無線電廣播，要求菲律賓巡邏機離開該空域。此外，多艘中國海警船也封鎖了進入黃岩島潟湖的入口。

北京近期宣布將黃岩島設為「國家自然保護區」，引發馬尼拉當局強烈抗議，擔憂此舉是該島礁軍事化的前奏。黃岩島距離菲律賓呂宋島僅120浬，戰略位置極為敏感。

請繼續往下閱讀...

美軍近期頻秀肌肉 轟炸機、航艦輪番上陣

此次接觸是近期美中在南海一系列軍事角力的最新發展。報導提到，華府8月曾派遣飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）執行自2019年以來首次針對黃岩島的「自由航行行動」（FONOP）。

進入11月後，雙方軍事活動更形頻繁。美軍月初派遣部署於日本的B-1轟炸機與菲律賓戰機進行聯合空中巡邏；月底則出動「尼米茲號」（USS Nimitz）航艦打擊群與菲國海軍在黃岩島附近聯合巡邏。北京方面則派出「轟六」（H-6）轟炸機編隊進行回應，顯示該區域的軍事對峙正不斷升級。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法