紐西蘭軍艦上月通過台海遭共艦尾隨 我國成功艦護航身影曝光！

紐西蘭國防部今（8）日最新影像指出，其海軍油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（A11）上月初穿越台海時，赫見我國海軍「成功艦」（PFG2-1101）也在海上護航之列。（紐西蘭國防軍官網）

〔記者陳治程／台北報導〕《路透》上（11）月底報導獨家揭露，紐西蘭皇家海軍油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」上月初穿越台灣海峽期間，曾遭中共軍機、艦尾隨甚至「模擬攻擊」，引發外界熱議，國安局長蔡明彥也證實該艦為今年「穿越台海」成員之一；紐國國防部最新資訊則顯示，該艦搭配P-8A巡邏機執行任務期間，除遭遇7艘中國軍艦，我國的成功艦也在其中「護航」紐艦。

紐西蘭國防部今（8）日最新專題指出，為加強嚇阻北韓飛彈威脅，旗下皇家海軍（RNZN）日前出動油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（A11）、SH-2G（I）「海妖」直升機，以及皇家空軍的P-8A「海神」巡邏機，在上（11）月前來東海、黃海海域，支援「太平洋安全海上交流」（Pacific Security Maritime Exchange, PSMX）計畫，總巡邏面積高達41萬平方公里，並與美、加、日、法、澳等國軍艦協作。

為強化嚇阻北韓核武及彈道飛彈威脅，紐西蘭國防軍11月出動P-8A巡邏機、「奧特亞羅瓦號」油彈補給艦前來東海、黃海，並與區域內美、法、加、日、澳等國軍艦合作，共執巡邏任務。（紐西蘭國防軍官網）部署至「奧特亞羅瓦號」油彈補給艦的SH-2G（I）「海妖」直升機與其飛行員。（紐西蘭國防軍官網）

紐西蘭國防軍表示，「奧特亞羅瓦號」在任務行動期間，曾先後遭遇7艘「跟蹤」（shadowed by）的解放軍軍艦，並強調這7艘軍艦皆保持安全距離。

不過，紐國國防部釋出的任務影像中，赫見一張紐軍艦員手持望遠鏡、觀察鄰艦動態的照片，若放大照片觀察這艘鄰艦，會發現它不是中國軍艦，而是我國海軍現役的成功級巡防艦「成功號」（PFG2-1101）。

圖為去（2024）年投入敦睦支隊遠航國內巡迴任務的海軍成功級巡防艦「成功號」（PFG2-1101）。（本報資料照，記者游太郎攝）

海軍現有10艘「成功級」巡防艦，其中的「銘傳」、「逢甲」2艘同級艦，為2014年向美收購而來，全級艦均隸屬澎湖146艦隊，平均艦齡雖偏高，卻是我國水面艦隊以反潛、區域防空見長的核心戰力，在平時負責台灣海峽的區域偵巡。

國安局長蔡明彥本月3日出席立法院外交及國防委員會時透露，今（2025）年以來已有8國軍艦穿越台灣海峽12次，包含西方的美、英、法、加，印太的日、澳、紐7國友邦，外交上與中國交好的越南，也在此次「穿台海」的名單之中。

