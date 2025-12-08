擊落俄軍Su-30功臣曝光！烏克蘭無人艇掛載「響尾蛇」飛彈畫面流出

搭載美製 AIM-9M「響尾蛇」飛彈的烏克蘭Magura V7無人艇。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在黑海戰場的「不對稱作戰」能力再度獲得影像證實。根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，美聯社攝影記者近期捕捉到的一組清晰照片顯示，烏克蘭國防部情報總局（GUR）操作的「Magura V7」無人水面載具（USV），竟掛載了美製AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈在海上航行。這款武裝無人艇被證實曾在今年5月創下擊落2架俄羅斯戰機的驚人紀錄。

這組由美聯社資深攝影記者盧卡茨基（Efrem Lukatsky）拍攝的照片，圖說明確標註：「烏克蘭國防情報局的Magura V7海軍無人艇，裝備地對空飛彈，在未公開地點航行。」這是外界首度有如此清晰的視覺證據，證實烏克蘭已成功將空戰飛彈整合至小型的無人水面載具上，使其具備了防空能力。

請繼續往下閱讀...

報導指出，Magura V7是烏克蘭軍火庫中最具創新性的海軍無人載具之一。其戰力在今年5月獲得了歷史性的驗證，當時該型無人艇在黑海的一次行動中，成功擊落了2架俄羅斯Su-30多用途戰機。這項戰果不僅震驚軍事界，也迫使俄軍戰機在黑海活動時必須更加謹慎。

當時的報告即已確認，Magura V7武裝了AIM-9「響尾蛇」飛彈。這款由美國製造的短程飛彈自1950年代服役以來，經過多次現代化改良，主要依賴紅外線尋標器追蹤熱源，傳統上是掛載於戰鬥機上進行空對空作戰。

烏克蘭成為全球第一個將此類飛彈部署於海軍無人載具的國家，有效地將自殺攻擊無人艇轉化為「移動式短程防空系統」。這種創新戰術讓缺乏大型海軍艦艇的烏克蘭，能夠在海上對俄羅斯的空中優勢構成實質威脅，甚至獵殺造價昂貴的俄軍戰機。

烏克蘭在無人載具領域的實戰成功經驗，也開始影響周邊國家的軍事發展。報導提到，波蘭近期也推出了類似烏克蘭Magura和「海寶貝」（Sea Baby）的無人機系統，分別命名為「SK@RP」和「StormRider」，顯示無人水面載具結合飛彈的作戰模式，正逐漸成為現代海戰的新趨勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法