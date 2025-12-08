多家美廠來訪、邀我赴美設廠 台美「非紅」無人機合作奠基多時

美國國防公司Anduril創辦人拉奇（左）8月4日前往國防部會晤防長顧立雄（右），並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參、眾議院就「2026年國防授權法案」擬具共識，草案於今天上架，要求美國戰爭部長在明年3月前，與我國啟動無人系統聯合開發計畫。事實上，我國與美國無人系統合作已奠基多時，26家美國廠商前年來台媒合後，傳美方也邀請我國無人機供應鏈組成「國家隊」，到美國設廠，壯大「非紅」供應鏈。

今天上架的美國兩院妥協版「2026年國防授權法案」明定，美國戰爭部長須在2026年3月1日前，與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合「台灣關係法」規定。

在此之前，我國與美國的無人機產業界將官方協助下，不僅互動愈趨頻繁，也走向檯面上發展。26家美國無人機業者於去（2024）年9月底訪台，除了參訪我國軍規無人機重鎮中科院，也在「B2B」（商業對商業）端促進台美供應商媒合。外交部長林佳龍也親自接待訪團，雙方互動融洽。

我國的無人機供應鏈由漢翔公司領軍，在今年9月的台北航太國防展前，業界也盛傳美方有意邀請我國供應鏈組成「國家隊」，到美國投資，打造無人機產製供應鏈的重要平台。而漢翔主導的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），就是以創建不仰賴中國無人機供應鏈的「非紅」供應鏈為目標，與美國的「藍色無人機」政策不謀而合。

另外，國軍也已開始採購美國製無人機，包括4架通用原子公司的MQ-9B大型高空無人機，以及安杜里爾工業產製的291架Altius 600M無人機、685架AeroVironment產製的「彈簧刀300」（Switchblade 300）無人機。安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）今年8月還親自來台，將首批Altius 600M無人機交付國防部，由我國國防部長顧立雄親自接待。

