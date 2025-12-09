澤倫斯基今向美提「修訂版」和平計畫！28點砍成20點 刪除反烏條款

烏克蘭總統澤倫斯基（左一）8日在倫敦唐寧街10號與歐洲三巨頭會晤。圖由左至右依序為澤倫斯基、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏及德國總理梅爾茨。此次會談旨在協調立場，澤倫斯基隨後宣布將向美國提交修訂後的和平計畫。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在與歐洲三大國領袖緊急會商後，烏克蘭將對美國展開外交反擊。烏克蘭總統澤倫斯基8日證實，美方原始的和平方案經過激烈交鋒後，已由28點刪減為20點。據悉，烏克蘭將於9日正式向美國提交這份「修訂版」和平計畫，試圖在終結戰爭的談判桌上扳回一城。

據《路透》報導，隨著俄烏戰爭即將屆滿4年，基輔當局面臨白宮要求迅速達成協議的巨大壓力。在倫敦與英、法、德領袖會面後，烏克蘭決定主動出擊，提交一份更能平衡各方利益的修訂版草案。

關於草案內容，《美聯社》引述澤倫斯基說法指出，目前的和平計畫已與美方最初提出的版本大相逕庭。原先的28點方案在刪除了一些「明顯反烏克蘭的條款」後，已縮減為20點。澤倫斯基強調，雖然條文減少，但關於「領土割讓」與「戰後安全保證」這兩大核心僵局，目前仍未找到雙方都能接受的解方。

這場關鍵的倫敦峰會由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）齊聚唐寧街10號。三國領袖表態將持續強化對烏克蘭的支持，試圖在川普政府日益不耐的情況下，增強澤倫斯基的談判底氣。

施凱爾發言人表示，這是四年來談判進展最深入的一次。馬克宏辦公室則稱，此會談旨在讓歐洲的觀點能補充美方計畫的不足。

針對談判難點，澤倫斯基直言：「如果戰爭結束後，俄羅斯發動新一波侵略怎麼辦？烏克蘭能依靠什麼？」他強調這些問題必須是安全保證的核心。此外，針對美方暗示割讓頓巴斯（Donbas）地區，澤倫斯基重申絕不放棄任何領土。

