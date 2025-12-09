濱海打擊任務新助手 美海軍公開徵求特戰快艇用「攻擊無人機」

圖為美國海軍的中型戰鬥突擊艇，主要用於該軍特種部隊（SEAL）的作戰任務。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機的出現大幅改變了現代戰爭，而無人機的戰術應用也從最初的傳統儎台剋星，衍伸出無人機配無人機，乃至當今最新的有人機配無人機組合，持續改寫未來戰爭樣貌；有鑑於此，美國海軍近日計畫為特種部隊快艇採購專門的「遊蕩彈藥」，以強化在歐陸、印太等戰區的濱海作戰能力。

美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）上（11）月公告名為「海上空射效力器－第一階段」（Maritime Launched Effects - Increment 1）的徵求資訊，預劃為美軍特種作戰指揮部（USSOCOM）部署超視距（BLOS）、多重尋標能力，且具人在迴路技術的遊蕩彈藥，預計2030至2032財年間採購首批128枚彈藥、並視情況逐批增購，成為該軍制式裝備（Program of Record, PoR）。

軍聞媒體「Naval News」指出，該計畫可望強化美國海軍三棲特種部隊（即U.S. Navy SEAL海豹部隊）在歐陸、印太戰區的濱海戰力，特別是中國威脅下日益嚴峻的南海也將有所助益。此外，在美軍相關測試中，由美國安杜里爾工業（Anduril Industries）推出的「Altius-700」攻擊無人機，曾由軍方實際測評，被視為該計畫的潛在選項之一。

圖為先前接受美軍特種作戰司令部「空射效力器」測試的Anduril Altius 700型遊蕩彈藥。（美軍DVIDS網站）

報導還寫道，該計畫未來不排除搭配美海軍現役的「中型戰鬥艇」（Combatant Craft Medium, CCM），成為比反艦飛彈更經濟的海上打擊手段，並引述我國近期大舉採購攻擊無人機、以抵禦中國威脅的實例，來為這項計畫「撐腰」。

